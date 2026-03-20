Video Mii de pușcași marini americani, trimiși de urgență în Orientul Mijlociu. Desfășurare accelerată pe fondul tensiunilor cu Iranul

Statele Unite trimit de urgență mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu, într-o mișcare care arată o escaladare majoră a conflictului cu Iranul, ajuns deja în a patra săptămână.

Este vorba despre Unitatea Expediționară de Pușcași Marini 11 și Grupul Amfibiu de Luptă Boxer, care inițial urmau să fie trimise în regiunea Indo-Pacific. Decizia de a le redirecționa către Orientul Mijlociu reflectă intensificarea situației de securitate din zonă, scrie CNN.

Un oficial american a declarat că nu este clar dacă întregul contingent ARG-MEU va fi desfășurat sau doar anumite componente.

De asemenea, nu au fost oferite detalii privind data exactă a sosirii sau misiunile concrete pe care le vor avea trupele odată ajunse în regiune.

În paralel, o altă unitate expediționară, împreună cu Grupul Amfibiu de Luptă Tripoli, se află deja în proces de desfășurare.

Nava USS Tripoli a fost observată recent în apropiere de Singapore, ceea ce sugerează o mobilizare extinsă a forțelor americane.

Rămâne incert dacă cele două unități vor opera simultan în Orientul Mijlociu sau dacă una o va înlocui pe cealaltă. Durata desfășurării nu a fost, de asemenea, precizată.

Potrivit CNN, unitățile expediționare de pușcași marini sunt forțe de reacție rapidă, alcătuite din aproximativ 2.200 de militari fiecare.

În combinație cu grupurile amfibii de luptă, efectivele pot ajunge la circa 4.500 de persoane. Aceste structuri includ nu doar trupe de infanterie, ci și componente aeriene și logistice, oferind comandanților o gamă largă de opțiuni operaționale.

Oficialii americani subliniază că aceste forțe pot contribui la reducerea presiunii asupra operațiunilor deja existente în regiune.