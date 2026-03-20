Trump intră pe piața imobiliară din România. Proiecte majore la București și Cluj: „Vor aduce un nivel de calitate și servicii fără precedent”

O publicație internațională analizează pe larg planurile de extindere în România ale Organizației Trump, care vizează dezvoltarea unor proiecte imobiliare de anvergură în București și Cluj-Napoca, în parteneriat cu compania clujeană SDC Imobiliare.

Potrivit The New York Times, implicarea este coordonată de Eric Trump, vicepreședinte executiv al organizației și fiul președintelui american Donald Trump.

Proiectul marchează intrarea oficială a brandului Trump pe piața românească, fiind parte a strategiei globale de extindere a companiei în domeniul rezidențial, hotelier și al complexelor de lux.

„Inițiativă marchează debutul oficial al brandului Trump în România și reconfirmă angajamentul The Trump Organization față de strategia globală de extindere a portofoliului său de proiecte rezidențiale, hoteliere și de golf de lux, în concordanță cu direcția sa internațională de creștere” – se preciza în comunicatul transmis oficial pe site-ul „The Trump Organization”.

„Suntem onorați să colaborăm cu SDC Imobiliare la acest proiect emblematic, care va aduce pe piața din România un nivel de calitate și servicii fără precedent”, a transmis Eric Trump într-un comunicat oficial.

Întârzieri și avize pentru proiecte

Deși era planificată o vizită oficială în România încă din februarie 2026 pentru lansarea parteneriatului, procedurile tehnice și de avizare – în special pentru proiectul din București – au întârziat.

În schimb, proiectul din Cluj-Napoca a făcut un pas înainte: autoritățile locale au avizat recent oportunitatea dezvoltării unui ansamblu în zona Someșeni, relatează Actual de Cluj.

Acesta ar urma să includă locuințe colective, facilități educaționale și un turn hotelier de aproximativ 30 de etaje, inspirat de modelul hotelurilor Trump. Proiectul, denumit „Transilvania Smart City”, ar urma să fie construit pe un teren de circa 5,2 hectare.

Primarul Emil Boc a susținut investiția și a arătat că susține dezvoltările pe verticală și dialogul cu investitorii care au capacitatea financiară să implementeze astfel de proiecte în Cluj-Napoca.

Controverse legate de amplasament

Articolul evidențiază și o situație controversată: proiectul din Cluj-Napoca este amplasat în apropierea zonei Pata Rât, unde trăiesc aproximativ 3.000 de persoane în condiții precare, majoritatea de etnie romă.

Publicația americană ridică întrebări legate de impactul social al investiției și de modul în care autoritățile vor gestiona contrastul dintre dezvoltarea de lux și comunitățile vulnerabile din zonă.

Semne de întrebare și riscuri

The New York Times amintește că astfel de inițiative nu sunt lipsite de riscuri, făcând referire la proiectul „Trump Tower” din Belgrad, abandonat în urma unei anchete de corupție.

De asemenea, sunt menționate posibile probleme urbanistice, inclusiv propuneri de construcții care ar depăși limitele actuale de înălțime impuse de reglementările locale.

În plus, apare și referirea la o companie înregistrată în statul american Delaware, „DT Marks Cluj”, asociată structurii de business utilizate de grupul Trump pentru proiecte internaționale.