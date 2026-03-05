Anunţul Guvernului despre repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. România a solicitat 5 zboruri prin mecanismul european de protecție civilă

România a solicitat, prin Mecanismul european de protecție civilă, organizarea a cinci zboruri pentru evacuarea a circa 1.000 de cetățeni români din Orientul Mijlociu. Primul zbor, operat de HiSky, este programat pentru 6 martie.

Anunţul oficial a fost făcut joi, 5 martie de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„Pe 4 martie, România a activat Mecanismul european de protecţie civilă (EUCPM) pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat - Bucureşti. În paralel, a fost notificată în sistemul european de protecţie civilă solicitarea României pentru capacitatea, aproximativ 5 zboruri (1.000 de cetăţeni), prin Mecanismul RescEU pentru zboruri pe ruta Dubai/Muscat - Bucureşti/România. Zborul deja activat, care este operat de HiSky, este planificat pentru data de 6 martie, ora 5.00 locală”, a precizat Ioana Dogioiu.

Ea a oferit și un bilanț al operațiunilor de repatriere din Israel şi a declarat că acestea sunt aproape încheiate din punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe”.

„Sunt zborurile asistate de statul român, aşa cum s-a întâmplat în cazul Israelului, de unde repatrierea este considerată la nivelul MAE, practic, încheiată. Au fost aduse în ţară 490 de persoane. 318 cetăţeni români s-au întors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată. (...) Un alt grup de 174 de persoane, dintre care 172 cetăţeni români şi 2 cetăţeni ai Republicii Moldova, a revenit în ţară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care şi-a exprimat, la solicitarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-Bucureşti”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Dogioiu a detaliat modul în care au fost alocate locurile pe zborurile de repatriere prin mecanismul european.

70% din capacitatea de zbor, adică 126 de locuri, sunt alocate cetăţenilor români, conform regulii, aşa este când se fac prin mecanismul de european, restul de 30% de locuri, adică 54, sunt alocate cetăţenilor altor state membre UE. Pentru stabilirea listei concrete de pasageri au fost avute în vedere condiţii de prioritate, grupuri de copii fără părinţi, prioritatea cea mai mare având-o cei cu vârste mai mici şi cu cât copilul, mă rog, copilul spre tânăr este mai mare, cu atât e mai încolo pe această listă. De asemenea, femeile gravide şi cazurile medicale”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Potrivit aceleiaşi surse, autoritățile române poartă, de asemenea, discuții pentru identificarea unei soluții de tranzit terestru între Qatar și Arabia Saudită, care ar permite organizarea unui zbor pe ruta Riad - București pentru aproximativ 370 de români blocați în Doha.

„Suplimentar, în acest moment, Air Doha sprijină cetăţenii români care se află în imposibilitatea de a-şi mai susţine financiar cazarea în Qatar. 16 cetăţeni români şi-au exprimat intenţia de deplasare în România şi sunt în îmbarcare în aeroportul Amman pentru un zbor asigurat de Cehia astăzi, 5 martie - pentru că există acel mecanism de reciprocitate, unde am intrat; şi noi asigurăm 30% pentru alte state UE, şi alte state asigură pentru noi”, a adăugat Ioana Dogioiu.

Potrivit informațiilor neconfirmate oficial de MAE, aproximativ 750 de cetățeni români s-au întors deja în România din Emiratele Arabe Unite pe curse comerciale, iar alți circa 120 urmează să revină tot prin zboruri comerciale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a prezentat și o listă a solicitărilor de asistență:

* Israel: 60 cereri, nu neapărat de repatriere, ci și pentru contact cu autoritățile române

* Qatar: aproximativ 370 cereri

* Emiratele Arabe Unite: aproximativ 3.000

* Arabia Saudită: aproximativ 100

* Liban: aproximativ 150

* Oman: aproximativ 100

* Kuweit: aproximativ 250, dintre care 100 vor reveni în perioada următoare

* Iran: 8 cereri

* Irak: 2 cereri

* Iordania: aproximativ 150 cereri

* Cetățeni afectați de perturbarea zborurilor și blocați în emisfera estică: aproximativ 800 cereri

Situația este dinamică, iar autoritățile române continuă să coordoneze repatrierea și sprijinul pentru cetățenii aflați în dificultate în regiune.