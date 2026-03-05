Noi zboruri de salvare din Orientul Mijlociu: Două avioane cu români care au fugit din Israel prin Egipt ajung joi pe Otopeni

Continuă repatrierea românilor din Orientul Mijlociu: Două avioane sunt așteptate joi pe Otopeni cu turiști evacuați din Israel prin Peninsula Sinai.

„Companiile aeriene românești HelloJets și HiSky operează joi, 5 martie 2026, alte două zboruri de evacuare de la aeroportul din Taba (Egipt) către București.

Aceste zboruri au fost organizate pentru a aduce în țară românii evacuați din Israel în Egipt pe cale terestră”, scrie BoardingPass, precizând că de sămbătă până joi au fost operate șase zboruri de evacuare, din care două cu Tarom și două cu HelloJets.

Amintim că luni, 2 martie, Guvernul a anunțat declanșarea operațiunii de repatriere a românilor aflați în Israel și în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război, primele două aeronave urmând să aterizeze la București din Egipt, țară care are spațiul aerian deschis. Prioritate au copiii și persoanele cu probleme medicale.

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a anunțat atunci că în cursul zilei va fi lansat un canal de WhatsApp special dedicat cetăţenilor care se află în Orientul Mijlociu.

Până duminică seara, autoritățile române au înregistrat peste 1.060 de solicitări de asistență consulară, fără a include cifrele din Emiratele Arabe Unite, unde situația este încă în curs de clarificare.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a prezentat situația românilor în Orientul Mijlociu: în Israel sunt aproximativ 624 de cetățeni români, dintre care circa 30 sunt minori; în Qatar, 159 de români, inclusiv 19 minori; în Arabia Saudită, 25 de persoane, inclusiv familii cu copii; în Ramallah, 46 de cetățeni români, fără informații despre minori; în Kuweit, șase adulți și doi copii; în Iran, nouă persoane; în Oman, aproximativ 90 de turiști români; în Iordania, 99 de cetățeni români. În Emiratele Arabe Unite, situația este mai complicată, fiind vorba despre câteva sute de persoane, cifrele exacte urmând să fie clarificate. În Siria, nu au fost înregistrate solicitări de repatriere, iar în Liban au fost cereri doar de informații, fără solicitări ferme de revenire în țară. În Irak, un cetățean român a avut zborul anulat din cauza situației de securitate.

Din informațiile oficiale ale MAE și autorităților emirateze, reiese că duminică seara erau 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite. „Dintre acești 14.000 de cetățeni avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Folosesc această diferențiere pentru că este justificat ca fiecare cetățean să simtă că este într-o situație dificilă”, a declarat Țoiu, luni, adăugând că autoritățile de la Abu Dhabi recomandă ca cetățenii străini să rămână, cel puțin temporar, în locurile actuale de reședință sau în hotelurile în care sunt cazați.