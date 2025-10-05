Mai mulți copii au murit după ce au folosit un sirop de tuse contaminat. Medicamentul a fost interzis

Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puțin nouă copii cărora li s-a prescris produsul, care era contaminat cu o substanță toxică, au anunțat duminică autoritățile.

Potrivit Ministerului Federal al Sănătăţii, testele de laborator efectuate asupra siropului cu care au fost tratate victimele, toate cu vârsta sub 5 ani, au relevat prezenţa dietilenglicolului (DEG), o substanţă letală chiar şi în doze mici.

„Eșantioanele analizate conțineau cantităţi de DEG care depășeau limitele admise", a precizat ministerul într-un comunicat emis sâmbătă, citat de Agerpres.

Lotul de sirop în cauză a fost fabricat de compania indiană Sresan Pharma într-una dintre fabricile sale din statul Tamil Nadu, în sudul Indiei.

„Vânzarea acestui sirop a fost interzisă în Madhya Pradesh”, a anunţat Mohan Yadav, liderul executivului din acest stat, unde s-a înregistrat cel mai mare număr de victime. "Alte produse fabricate de companie au fost de asemenea interzise", a adăugat el.

Autorităţile din Tamil Nadu şi Rajasthan (vest) au suspendat de asemenea vânzarea siropului în cauză, conform relatărilor din presă.

Siropurile de tuse fabricate în India au fost implicate în mai multe decese suspecte legate de consumul lor în lume, în ultimii ani.

În 2022, ele au fost incriminate în legătură cu moartea a peste 70 de copii în Gambia, în nord-vestul Africii.