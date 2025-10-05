Bilanț în creștere în urma prăbușirii unei școli în Indonezia. 37 de persoane au fost declarate decedate

Numărul morţilor în urma prăbuşirii unei şcoli la începutul acestei săptămâni în Indonezia a crescut la 37, a anunţat duminică un oficial al echipelor de salvare.

Până în prezent, numărul morţilor este de "37, (...) şi 26 de persoane sunt încă dispărute", a declarat Yudhi Bramantyo, directorul Agenţiei Naţionale de Căutare şi Salvare, într-un comunicat. Un bilanţ anterior indica 17 morţi.

"Duminică dimineaţa, numărul (total) al victimelor evacuate este de 141: 104 sunt salvate, iar 37 sunt decedate", a adăugat el, citat de Agerpres.

Peste 100 de elevi se adunaseră pentru rugăciunile de după-amiază la Internatul Islamic Al-Khoziny din oraşul Sidoarjo, Java de Est, când clădirea s-a prăbuşit pe neaşteptate, a raportat agenţia oficială de presă Antara, citând un martor.

Nerespectarea standardelor de construcţie provoacă îngrijorări serioase cu privire la siguranţa clădirilor în Indonezia.

La începutul lunii septembrie, trei persoane au fost ucise şi alte zeci au fost rănite în urma prăbuşirii unei clădiri care adăpostea o sală de rugăciune în Java de Vest.