Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Breaking Lovitură strategică: Șeful Marinei Gărzii Revoluționare, responsabil de Strâmtoarea Ormuz, ar fi fost ucis într-un atac la Bandar Abbas

Un oficial israelian susține că șeful Marinei Gărzii Revoluționare Islamice, Alireza Tangsiri, a fost ucis într-un atac în Bandar Abbas.

Alireza Tangsiri FOTO: AFP
Alireza Tangsiri FOTO: AFP

Tangsiri era responsabil pentru blocarea Strâmtorii Hormuz, afirmă oficialul, scrie Times of Israel. 

Nu au existat încă comentarii din partea Iranului sau a armatei israeliene cu privire la atac.

Iranul a avertizat miercuri, 25 martie, că ar putea extinde conflictul din Marea Roșie, lansând atacuri asupra unei a doua rute maritime esențiale pentru transportul petrolului, strâmtoarea Bab al-Mandab, ca reacție la o eventuală invazie americană a insulei Kharg, potrivit unei surse militare.

Situația vine în contextul în care Teheranul respinge un plan de pace în 15 puncte propus de Donald Trump și transmis Iranului prin Pakistan. Într-o contrapropunere, Iranul a stabilit cinci condiții pentru încetarea conflictului, printre care controlul asupra strâmtorii Hormuz și „garanții concrete” că nu vor mai avea loc atacuri în viitor.

Soldat israelin ucis

Potrivit publicației citate, un soldat al IDF a fost ucis în timpul unui schimb de focuri cu agenți Hezbollah în sudul Libanului, în timpul nopții, a anunțat armata.

Soldatul ucis este sergentul Ori Greenberg, în vârstă de 21 de ani, din Unitatea de Recunoaștere a Brigăzii Golani, din Petah Tikva. El este al treilea soldat al IDF ucis în noua ofensivă terestră a Israelului împotriva Hezbollah în sudul Libanului.

Conform unei anchete inițiale a IDF-ului asupra incidentului, în jurul orei 2 dimineața, soldații Golani au identificat mai mulți agenți Hezbollah în zona lor de operațiuni din sudul Libanului.

Trupele au avut un schimb de focuri cu atacatorii Hezbollah, în timpul căruia Greenberg a fost ucis, iar un alt soldat a fost rănit ușor. IDF spune că acesta din urmă nu a necesitat spitalizare.

Armata susține că soldații Golani au reușit să ucidă mai mulți dintre agenții Hezbollah în timpul cioc 

