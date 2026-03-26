Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Rusia a trimis un petrolier spre Cuba. Jocul Kremlinului în timp ce atenția SUA e îndreptată spre războiul cu Iranul

Rusia pare a fi trimis un petrolier spre Cuba, într-o mișcare pe care analiștii o interpretează drept o încercare de a testa angajamentul SUA în emisfera vestică, în contextul în care Washingtonul contestă influența Kremlinului pe două fronturi, relatează Politico.

Petrolier rusesc escortat prin Canalul Mânecii FOTO @TiaFarris10

Un petrolier rusesc identificat drept Anatoli Kolodkin traversează Atlanticul în direcția Caraibelor, o deplasare care a atras atenția oficialilor occidentali și a observatorilor maritimi.

Destinația declarată public a navei, conform uneia dintre transmisiile sale, este „Atlantis, USA”, însă analiștii și oficialii consideră că cel mai probabil destinația reală e mai degrabă portul cubanez Matanzas. Petrolierul transportă o cantitate estimată la aproximativ 730.000 de barili de țiței și navighează sub pavilion rusesc.

Nava a fost escortată prin Canalul Mânecii de o navă de război rusă și a fost monitorizată de Royal Navy timp de aproximativ 48 de ore, după care aceasta s-a retras odată ce petrolierul a părăsit zona.

În timp ce Kremlinul nu a dorit să confirme informațiile potrivit cărora un transport de petrol rusesc se îndreaptă către Cuba, nu a făcut niciun efort să își ascundă implicarea.

Observatorii Rusiei, persoane apropiate de Casa Albă și foști diplomați apreciază că transportul are mai degrabă rol de semnal strategic decât unul pur logistic. Persoane familiarizate cu situația au declarat pentru POLITICO că acțiunea este menită să transmită un mesaj Washingtonului sau să testeze. declanșeze o reacție din partea SUA. și nu atât să livreze combustibilul necesar Cubei.

„Rusia adoră să ne provoace”, a apreciat Lawrence Gumbiner, care a condus Ambasada SUA la Havana în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, într-un interviu. Rusia, a spus el, nu este „serioasă în ceea ce privește venirea în ajutorul Cubei.”

„Nu este în interesul lor să intre într-o confruntare cu Trump pe un subiect care se află atât de clar în sfera de influență a SUA, așa cum a fost definită de Trump”, a adăugat Gumbiner - referindu-se la așa-numita „Doctrină Donroe” a lui Trump, menită să afirme dominația SUA în emisfera vestică și să limiteze influența unor rivali precum Rusia și China.

Analiștii maritimi estimează că Kolodkin ar putea ajunge în Cuba în următoarele două-trei zile. Obiectivul aparent ar fi livrarea de combustibil către insula afectată de dificultăți economice și penurie de energie.

Se crede că un al doilea vas, sub pavilion Hong Kong, Sea Horse, ar transporta aproximativ 200.000 de barili de motorină rusească. Inițial, acesta se îndrepta spre Cuba în februarie, dar s-a oprit și a rămas pe mare timp de câteva săptămâni înainte de a-și relua cursul, deviat spre Venezuela.

Între timp, politica SUA privind petrolul rusesc a cunoscut o anumită relaxare. Însă Departamentul Trezoreriei a reiterat săptămâna trecută că embargoul asupra Cubei rămâne în vigoare, chiar dacă a relaxat unele sancțiuni pentru alte țări care cumpără petrol rusesc, într-un efort de a stabiliza piețele energetice globale afectate de războiul din Iran.

Contextul geopolitic mai larg include creșterea prețurilor la energie și presiunea asupra administrației de a echilibra priorități concurente: blocajul asupra insulei comuniste, relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc și menținerea stabilității aprovizionării globale cu energie.

Foști oficiali ai administrației Trump au declarat că Marina și Paza de Coastă a SUA ar putea intercepta Kolodkin înainte ca acesta să ajungă în port, însă Casa Albă nu și-a indicat public intențiile.

„Cuba este o țară în declin, ale cărei autorități au suferit un recul major odată cu pierderea sprijinului din partea Venezuelei”, a declarat un oficial de la Casa Albă, sub protecția anonimatului.

Târgul propus SUA de către Rusia

Situația se intersectează și cu confruntările dintre SUA și Rusia legată de influența pe două fronturi, în legătură cu războiul din Ucraina și oferirea de informați Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Moscova a propus recent un schimb SUA: să înceteze partajarea de informații către Kiev ca să oprească și Rusia împărtășirea de informații despre activele americane cu Iranul, ofertă respinsă de Statele Unite.

Trump avertizează Cuba: „Zero petrol și bani” dacă nu încheie un acord cu SUA. „Toate veniturile lor proveneau din Venezuela”

Deși misiunea petrolierului ar putea fi blocată de puterea navală americană, analiștii consideră că mesajul strategic rămâne important.

„Chiar dacă administrația Trump a prioritizat America Latină, rușii transmit că nu sunt dispuși să renunțe complet la această regiune până când — sau, mai exact, dacă — Statele Unite nu fac concesii semnificative în privința Ucrainei și nu renunță la ceea ce Rusia consideră a fi zona sa de influență”, a apreciat Andrea Kendall-Taylor, director al Transatlantic Security Program la Center for a New American Security.

„Putin demonstrează că își poate prioritiza cu duritate politica externă și securitatea națională. Nu sunt sigură că putem spune același lucru despre modul în care Statele Unite își stabilesc prioritățile”, a subliniat ea.

Nu toți analiștii interpretează această acțiune ca pe o demonstrație de forță. Unii o văd ca pe o mișcare oarecum disperată prin care Rusia testează limitele.

„Îi place să împingă lucrurile cât de departe poate până când cineva îi demască bluff-ul”, a apreciat Alex Gray, fost șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate în timpul primei administrații Trump. „Cu costul unui singur petrolier, pot încerca să creeze un impact disproporționat asupra atenției și resurselor noastre.”

Petrolierul rus și-a schimbat cursul

Petrolierul sub pavilion rusesc Anatoli Kolodkin, care era așteptat să livreze 730.000 de barili de țiței către Cuba, și-a schimbat cursul în zona Caraibelor și nu mai se îndreaptă direct către portul Matanzas, potrivit datelor de urmărire maritimă și relatărilor din presă, a relatat marți UPI.

Datele provenite de la platforme de urmărire precum VesselFinder și MarineTraffic arată că nava continuă să navigheze cu o viteză de aproximativ 10–11 noduri, dar se deplasează acum către centrul Mării Caraibelor, în loc să urmeze traseul anterior estimat, către insulă.

Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei

Sosirea petrolierului era considerată în ultimele zile o posibilă sursă de ajutor imediat pentru Cuba, care se confruntă cu o criză energetică severă,

Nava Anatoli Kolodkin se află sub sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit, din cauza rolului său în transportul de petrol rusesc.

De asemenea, Bloomberg News a relatat că Departamentul Trezoreriei „a adăugat Cuba pe o listă de țări restricționate de la a primi livrări de petrol rusesc” după ce petrolierul părea să se îndrepte spre insulă.

Autoritățile americane au monitorizat îndeaproape mișcările navei, iar relatările indică prezența unor nave ale Gărzii de Coastă a SUA în regiune, ca parte a eforturilor de a limita transporturile de combustibil către Cuba.

Distrugătorul american USS Nitze a fost detectat în apropierea Bahamas și se deplasează către centrul Caraibelor cu aproximativ 10 noduri, pe o traiectorie similară cu cea a petrolierului, potrivit datelor de monitorizare navală.

„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Operațiunea „Chefalul”: fuga spectaculoasă care a pus Securitatea din Constanța pe jar
gandul.ro
image
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
mediafax.ro
image
Cele mai valoroase cadouri primite de Nicușor Dan, la Cotroceni: de la fotografia de mii de euro dăruită de Regele Charles, până la darurile de suflet de la Maia Sandu
fanatik.ro
image
ANALIZĂ Războiul din Iran poate duce la sfârșitul petrodolarului, avertizează o bancă europeană de top
libertatea.ro
image
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Val de ieftiniri în magazine, deşi preţul carburanţilor tot creşte. Explicaţia fenomenului
observatornews.ro
image
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
cancan.ro
image
Cum poți să afli câți ani trebuie cumpărați la pensie pentru vechime? Casa de Pensii nu face simulări
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
playtech.ro
image
Fanii români iau cu asalt Piaţa Taksim înainte de baraj! Turcii au impus restricţii dure în Fan Zone: nu se vinde alcool
fanatik.ro
image
Povestea familiei care s-a mutat într-un orășel din Franța. "Aici putem economisi bani și lucra mai puțin pentru a ne permite stilul de viață dorit"
ziare.com
image
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Lovitură pentru șoferi! OUG pentru ieftinirea carburanților a fost amânată din nou
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Mirabela Grădinaru, apariție fabuloasă la Casa Albă. Cine a îmbrăcat-o pe Prima Doamnă a României, SURPRIZĂ TOTALĂ: Ne-a plăcut provocarea!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Patrice Cărăușan de la Survivor se ascunde prin București! Vedeta Antena 1, încă în concurs, camuflată alături de iubit FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
David Pușcaș a rezistat doar 3 zile după ce s-a angajat în mall, la o insulă de parfumuri: „Se holbau la mine. Nu o să fiu niciodată vânzător”
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
Click!

image
Cum se simte Andreea Popescu după ce s-a mutat în altă casă? E cu ochii pe Dan Alexa și îi dă like-uri
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret

OK! Magazine

image
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!