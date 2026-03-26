Rusia a trimis un petrolier spre Cuba. Jocul Kremlinului în timp ce atenția SUA e îndreptată spre războiul cu Iranul

Rusia pare a fi trimis un petrolier spre Cuba, într-o mișcare pe care analiștii o interpretează drept o încercare de a testa angajamentul SUA în emisfera vestică, în contextul în care Washingtonul contestă influența Kremlinului pe două fronturi, relatează Politico.

Un petrolier rusesc identificat drept Anatoli Kolodkin traversează Atlanticul în direcția Caraibelor, o deplasare care a atras atenția oficialilor occidentali și a observatorilor maritimi.

Destinația declarată public a navei, conform uneia dintre transmisiile sale, este „Atlantis, USA”, însă analiștii și oficialii consideră că cel mai probabil destinația reală e mai degrabă portul cubanez Matanzas. Petrolierul transportă o cantitate estimată la aproximativ 730.000 de barili de țiței și navighează sub pavilion rusesc.

Nava a fost escortată prin Canalul Mânecii de o navă de război rusă și a fost monitorizată de Royal Navy timp de aproximativ 48 de ore, după care aceasta s-a retras odată ce petrolierul a părăsit zona.

În timp ce Kremlinul nu a dorit să confirme informațiile potrivit cărora un transport de petrol rusesc se îndreaptă către Cuba, nu a făcut niciun efort să își ascundă implicarea.

Observatorii Rusiei, persoane apropiate de Casa Albă și foști diplomați apreciază că transportul are mai degrabă rol de semnal strategic decât unul pur logistic. Persoane familiarizate cu situația au declarat pentru POLITICO că acțiunea este menită să transmită un mesaj Washingtonului sau să testeze. declanșeze o reacție din partea SUA. și nu atât să livreze combustibilul necesar Cubei.

„Rusia adoră să ne provoace”, a apreciat Lawrence Gumbiner, care a condus Ambasada SUA la Havana în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, într-un interviu. Rusia, a spus el, nu este „serioasă în ceea ce privește venirea în ajutorul Cubei.”

„Nu este în interesul lor să intre într-o confruntare cu Trump pe un subiect care se află atât de clar în sfera de influență a SUA, așa cum a fost definită de Trump”, a adăugat Gumbiner - referindu-se la așa-numita „Doctrină Donroe” a lui Trump, menită să afirme dominația SUA în emisfera vestică și să limiteze influența unor rivali precum Rusia și China.

Analiștii maritimi estimează că Kolodkin ar putea ajunge în Cuba în următoarele două-trei zile. Obiectivul aparent ar fi livrarea de combustibil către insula afectată de dificultăți economice și penurie de energie.

Se crede că un al doilea vas, sub pavilion Hong Kong, Sea Horse, ar transporta aproximativ 200.000 de barili de motorină rusească. Inițial, acesta se îndrepta spre Cuba în februarie, dar s-a oprit și a rămas pe mare timp de câteva săptămâni înainte de a-și relua cursul, deviat spre Venezuela.

Între timp, politica SUA privind petrolul rusesc a cunoscut o anumită relaxare. Însă Departamentul Trezoreriei a reiterat săptămâna trecută că embargoul asupra Cubei rămâne în vigoare, chiar dacă a relaxat unele sancțiuni pentru alte țări care cumpără petrol rusesc, într-un efort de a stabiliza piețele energetice globale afectate de războiul din Iran.

Contextul geopolitic mai larg include creșterea prețurilor la energie și presiunea asupra administrației de a echilibra priorități concurente: blocajul asupra insulei comuniste, relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc și menținerea stabilității aprovizionării globale cu energie.

Foști oficiali ai administrației Trump au declarat că Marina și Paza de Coastă a SUA ar putea intercepta Kolodkin înainte ca acesta să ajungă în port, însă Casa Albă nu și-a indicat public intențiile.

„Cuba este o țară în declin, ale cărei autorități au suferit un recul major odată cu pierderea sprijinului din partea Venezuelei”, a declarat un oficial de la Casa Albă, sub protecția anonimatului.

Târgul propus SUA de către Rusia

Situația se intersectează și cu confruntările dintre SUA și Rusia legată de influența pe două fronturi, în legătură cu războiul din Ucraina și oferirea de informați Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Moscova a propus recent un schimb SUA: să înceteze partajarea de informații către Kiev ca să oprească și Rusia împărtășirea de informații despre activele americane cu Iranul, ofertă respinsă de Statele Unite.

Deși misiunea petrolierului ar putea fi blocată de puterea navală americană, analiștii consideră că mesajul strategic rămâne important.

„Chiar dacă administrația Trump a prioritizat America Latină, rușii transmit că nu sunt dispuși să renunțe complet la această regiune până când — sau, mai exact, dacă — Statele Unite nu fac concesii semnificative în privința Ucrainei și nu renunță la ceea ce Rusia consideră a fi zona sa de influență”, a apreciat Andrea Kendall-Taylor, director al Transatlantic Security Program la Center for a New American Security.

„Putin demonstrează că își poate prioritiza cu duritate politica externă și securitatea națională. Nu sunt sigură că putem spune același lucru despre modul în care Statele Unite își stabilesc prioritățile”, a subliniat ea.

Nu toți analiștii interpretează această acțiune ca pe o demonstrație de forță. Unii o văd ca pe o mișcare oarecum disperată prin care Rusia testează limitele.

„Îi place să împingă lucrurile cât de departe poate până când cineva îi demască bluff-ul”, a apreciat Alex Gray, fost șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate în timpul primei administrații Trump. „Cu costul unui singur petrolier, pot încerca să creeze un impact disproporționat asupra atenției și resurselor noastre.”

Petrolierul rus și-a schimbat cursul

Petrolierul sub pavilion rusesc Anatoli Kolodkin, care era așteptat să livreze 730.000 de barili de țiței către Cuba, și-a schimbat cursul în zona Caraibelor și nu mai se îndreaptă direct către portul Matanzas, potrivit datelor de urmărire maritimă și relatărilor din presă, a relatat marți UPI.

Datele provenite de la platforme de urmărire precum VesselFinder și MarineTraffic arată că nava continuă să navigheze cu o viteză de aproximativ 10–11 noduri, dar se deplasează acum către centrul Mării Caraibelor, în loc să urmeze traseul anterior estimat, către insulă.

Sosirea petrolierului era considerată în ultimele zile o posibilă sursă de ajutor imediat pentru Cuba, care se confruntă cu o criză energetică severă,

Nava Anatoli Kolodkin se află sub sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit, din cauza rolului său în transportul de petrol rusesc.

De asemenea, Bloomberg News a relatat că Departamentul Trezoreriei „a adăugat Cuba pe o listă de țări restricționate de la a primi livrări de petrol rusesc” după ce petrolierul părea să se îndrepte spre insulă.

Autoritățile americane au monitorizat îndeaproape mișcările navei, iar relatările indică prezența unor nave ale Gărzii de Coastă a SUA în regiune, ca parte a eforturilor de a limita transporturile de combustibil către Cuba.

Distrugătorul american USS Nitze a fost detectat în apropierea Bahamas și se deplasează către centrul Caraibelor cu aproximativ 10 noduri, pe o traiectorie similară cu cea a petrolierului, potrivit datelor de monitorizare navală.