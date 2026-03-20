Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Iranul a efectuat primele execuții legate de protestele din ianuarie. Acuzațiile aduse de autoritățile iraniene

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a executat joi trei bărbați acuzați de uciderea unor polițiști în timpul protestelor din acest an, potrivit presei de stat și organizațiilor pentru drepturile omului, o evoluție ce a amplificat îngrijorările privind o posibilă creștere a numărului de execuții în contextul războiului în curs între Iran, Israel și SUA, relatează CBS News.

Circa 30. 000 de persoane ar fi murit în urma protestelor din Iran FOTO SHUTTERSTOCK

Cei trei bărbați - identificați de autorități ca Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi - au fost spânzurați în orașul Qom, la sud de Teheran, după ce au fost condamnați pentru infracțiunea capitală de război împotriva lui Dumnezeu, cunoscută drept moharebeh în legislația iraniană, a relatat agenția de presă Mizan.

Autoritățile au afirmat că cei trei au fost găsiți vinovați de implicare în uciderea a doi polițiști și de desfășurarea unor „acțiuni operaționale” în sprijinul Israelului și al Statelor Unite. Execuțiile marchează primele cazuri de aplicare a pedepsei capitale în legătură cu protestele care au cuprins țara în urmă cu câteva luni.

Două surse au confirmat pentru CBS News că Mohammadi, membru al echipei naționale de wrestling a Iranului, s-a numărat printre cei executați. 

Organizațiile pentru drepturile omului au denunțat faptul că bărbații nu au beneficiat de un proces echitabil și că ar fi fost supuși torturii pentru a obține mărturisiri care să-i condamne. Amnesty International a transmis că Mohammadi nu a avut acces adecvat la apărare și a fost obligat să dea declarații în cadrul unor proceduri accelerate care nu respectau standardele unui proces echitabil.

Organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a afirmat, de asemenea, că cei trei au fost condamnați la moarte în urma unor procese inechitabile bazate pe confesiuni obținute sub tortură. Grupul a subliniat că Mohammadi abia ce împlinise 19 ani.

Monitorul juridic Dadban a precizat că inculpații nu au avut acces la avocați independenți și nici la o apărare reală apreciind că, în aceste condiții, aplicarea pedepsei cu moartea echivalează cu o formă de execuție extrajudiciară.

Îngrijorări privind posibile execuții în masă

Execuțiile vin într-un moment de tensiuni geopolitice accentuate. Autoritățile iraniene au mai efectuat o execuție cu o zi înainte, spânzurându-l pe Kouroush Keyvani, cetățean cu dublă cetățenie iraniano-suedeză, sub acuzația de spionaj în favoarea Israelului. Execuția a fost condamnată ferm de Suedia și de Uniunea Europeană.

Pedepse capitale în Iran în urma manifestațiilor din 2022. Trei bărbaţi condamnaţi au fost executați

Este primul anunț public privind o astfel de execuție de când Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, ucigându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, declanșând războiul actual, care s-a extins în Orientul Mijlociu.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe, Olivia Wales, a criticat execuțiile într-o declarație acordată CBS News, calificând conducerea Iranului un „regim terorist” și prezentând evoluția ca o justificare suplimentară a politicii SUA față de Teheran. 

„Președintele Trump nu va permite niciodată acestor teroriști criminali și diabolici să obțină o armă nucleară cu care să amenințe poporul american, iar această tragedie îngrozitoare este o reamintire a motivului pentru care Operațiunea Furia Epică este dreaptă și necesară”.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că aceste execuții ar putea semnala o represiune mai amplă. Iran Human Rights a avertizat asupra riscului unor execuții în masă ale protestatarilor și deținuților politici, în umbra războiului, autoritățile folosind execuțiile pentru a induce teamă și a descuraja disidența.

Protestele au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, ca reacție la dificultățile economice și creșterea costului vieții, transformându-se ulterior în demonstrații anti-guvernamentale de amploare, care au atins punctul culminant la începutul lunii ianuarie. Grupurile pentru drepturile omului susțin că guvernul a răspuns cu o represiune violentă, ucigând mii de civili, în timp ce autoritățile au acuzat ingerințe externe din partea Statelor Unite și a Israelului.

Estimările privind numărul victimelor variază semnificativ. Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, a raportat peste 7.000 de decese, majoritatea protestatari, deși avertizează că numărul real ar putea fi mult mai mare. Oficialii iranieni au recunoscut peste 3.000 de morți, inclusiv membri ai forțelor de securitate și civili, atribuind violențele unor acte de terorism.

Președintele Curții Supreme, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat că nu va exista „nicio clemență” pentru cei condamnați pentru acte violente în timpul protestelor. Potrivit Iran Human Rights, sute de persoane riscă în continuare condamnări la moarte în dosare legate de demonstrații.

Iranul rămâne una dintre țările cu cele mai multe execuții din lume, pe locul doi după China, conform organizațiilor pentru drepturile omului. Rapoartele indică faptul că anul trecut au fost executate cel puțin 1.500 de persoane în Iran..

Republica Islamică a executat 13 persoane pentru acuzații legate de războiul din iunie 2025 cu Israelul, respectiv 12 persoane pentru acuzații legate de protestele naționale din 2022-2023, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

