Coreea de Sud propune din nou negocieri militare cu Phenianul pentru delimitarea frontierei. Seulul avertizează asupra riscului unor ciocniri

Coreea de Sud a propus din nou Coreei de Nord organizarea unor negocieri militare pentru clarificarea poziției exacte a frontierei terestre și prevenirea unor confruntări accidentale. Inițiativa vine după ce explozii de mine au rănit militari sud-coreeni, pe fondul intensificării lucrărilor de fortificare desfășurate de trupele nord-coreene în zona demilitarizată.

Coreea de Sud a propus din nou Coreei de Nord organizarea unor negocieri militare Foto: arhivă

Ministerul sud-coreean al Apărării a anunțat vineri că dorește reluarea discuțiilor cu Phenianul pentru stabilirea comună a traseului Liniei de Demarcație Militară, care separă cele două state în interiorul Zonei Demilitarizate (DMZ).

Seulul propune, de asemenea, restabilirea canalelor de comunicare militară și discutarea unor măsuri pentru prevenirea incidentelor la frontieră. Autoritățile sud-coreene au transmis că sunt deschise inclusiv unor negocieri în trei, la care să participe și Comandamentul Națiunilor Unite, responsabil de aplicarea armistițiului din 1953.

„Dacă această situație continuă să rămână nerezolvată, este dificil de anticipat ce alte situații ar putea apărea”, a declarat Kim Hong-cheol, adjunct al ministrului sud-coreean al Apărării pentru politica de apărare, avertizând asupra riscului unor noi incidente, potrivit Reuters.

Trupele nord-coreene consolidează zona de frontieră

Inițiativa Seulului vine după ce, în ultimii ani, trupele nord-coreene au construit drumuri tactice și garduri și au amplasat mine în apropierea Liniei de Demarcație Militară. Potrivit armatei sud-coreene, militari nord-coreeni au trecut linia de demarcație în timpul acestor activități, determinând partea sud-coreeană să recurgă la focuri de avertisment și mesaje transmise prin difuzoare.

Conform informațiilor prezentate de Associated Press, armata sud-coreeană susține că militarii nord-coreeni au trecut linia de demarcație de aproximativ 50 de ori în cursul acestui an, în timpul lucrărilor de consolidare a frontierei.

Tensiunile au crescut după exploziile unor mine produse pe 21 septembrie, în urma cărora trei militari sud-coreeni au fost răniți. Armata sud-coreeană a concluzionat că minele au fost amplasate de Coreea de Nord la sud de linia de demarcație, însă Phenianul a respins acuzațiile și a negat responsabilitatea pentru incident.

Seulul consideră că lipsa unui acord clar privind poziția frontierei poate crește riscul ca militarii celor două state să acționeze pe baza unor interpretări diferite ale limitei teritoriale, ceea ce ar putea duce la confruntări neintenționate.

O propunere anterioară a rămas fără răspuns

Coreea de Sud a mai propus organizarea unor discuții militare în noiembrie anul trecut, pentru clarificarea disputelor privind poziția liniei de demarcație. Phenianul nu a răspuns atunci inițiativei.

Deocamdată, nu există indicii că autoritățile nord-coreene vor accepta noua propunere. Relațiile dintre cele două state sunt tensionate, iar dialogul oficial a fost practic suspendat în ultimii ani.

În această săptămână, Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a amenințat cu represalii în cazul unor acțiuni sud-coreene considerate provocatoare în zona frontierei. Ea a anunțat, de asemenea, intenția Nordului de a reactiva difuzoarele folosite pentru transmiterea mesajelor de propagandă către Sud.

Linia de demarcație militară a fost stabilită prin armistițiul din 1953, care a pus capăt luptelor din Războiul Coreean, fără să fie încheiat un tratat de pace. Unele repere de frontieră s-au pierdut de-a lungul deceniilor, iar dezacordurile privind poziția exactă a liniei continuă să alimenteze tensiunile.