Kim Jong Un, atac la oficiali de rang înalt în stat la o reuniune a partidului unic din Coreea de Nord. I-a acuzat de „rele practici”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a criticat oficiali de rang înalt ai aparatului de stat şi le-a cerut să-şi corecteze "relele practici", în timpul unei reuniuni importante a partidului unic din Coreea de Nord.

Liderul a condamnat "punctul de vedere ideologic eronat şi atitudinea pasivă şi iresponsabilă la locul de muncă a anumitor cadre şi oficiali de rang înalt", a relatat KCNA.

Ei trebuie să demonstreze "o mai mare încredere" şi "un mai mare curaj" în ceea ce priveşte "viitorul cauzei şi a luptei noastre", a declarat Kim Jong Un, potrivit aceleiaşi surse, scrie Agerpres.

Potrivit KCNA, Partidul Muncitorilor din Coreea a raportat recente "abateri" disciplinare - un eufemism folosit în general pentru a desemna fapte de corupţie.

Aceste "rele practici (...) trebuie corectate", a subliniat liderul, potrivit KCNA.

În cadrul reuniunii de trei zile, care s-a încheiat joi, Kim Jong Un a lăudat, de asemenea, angajamentul soldaţilor nord-coreeni alături de trupele ruse în lupta împotriva Ucrainei. Ei "au arătat lumii prestigiul armatei noastre şi al statului nostru (...) un adevărat protector al justiţiei internaţionale", a declarat liderul nord-coreean, citat de KCNA.

Cel puţin 600 de soldaţi nord-coreeni au murit luptând împotriva forţelor ucrainene, iar alte câteva mii au fost răniţi, conform estimărilor sud-coreene.