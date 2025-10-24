Kim Jong Un construiește un muzeu dedicat militarilor nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina

Coreea de Nord construiește un muzeu memorial dedicat militarilor care au participat, alături de Rusia, la operațiunea din Kursk în 2024. Kim Jong-Un a participat la ceremonia de inaugurare.

Muzeul Memorial al Faptelor de Luptă din Phenian este dedicat „combatantilor forțelor armate ale Republicii, care au realizat faptele militare strălucite și serviciile lor în operațiunile militare pentru eliberarea Regiunii Kursk a fratelui nostru, Federația Rusă, cu prețul sângelui și al vieților lor”, a raportat vineri agenția de stat Korean Central News Agency, citată de Politico.

Potrivit serviciilor sud-coreene, aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina. În aprilie, se estima că numărul morților se ridica la „cel puțin 600”.

Tot, potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, Coreea de Nord ar fi trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini armata rusă în regiunea Kursk, în 2024, împreună cu muniție și sisteme de rachete cu rază lungă. Conform Seulului.

La începutul acestui an, forțele ruse au desfășurat o contraofensivă pentru a elimina ultimele poziții ale Kievului din regiunea rusească Kursk, unde Ucraina își stabilise un punct de sprijin anul trecut.

Rusia și Coreea de Nord au dezvoltat legături tot mai strânse, cele două țări semnând anul trecut un pact de apărare reciprocă, în timpul vizitei lui Putin în statul izolat. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.