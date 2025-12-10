search
Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord

Coreea de Nord construiește trei reședințe de lux în cadrul complexului de oaspeți Kimsusan din Phenian, iar una dintre acestea ar putea fi destinată președintelui rus Vladimir Putin, potrivit unor analize bazate pe imagini din satelit. Construcția are loc în proximitatea unui nou cimitir dedicat militarilor nord-coreeni care au murit luptând în Ucraina.

Kim Jong Un plimbat cu mașia de Vladimir Putin/FOTO?EPA/EFE
Kim Jong Un plimbat cu mașia de Vladimir Putin/FOTO?EPA/EFE

Fiecare dintre noile clădiri are o suprafață estimată la aproximativ 13.000 de metri pătrați. Potrivit investigației realizate de NK News, lucrările sunt accelerate pentru a permite găzduirea unor lideri străini de rang înalt în lunile următoare.

Proiectul a început la sfârșitul lunii octombrie 2025, odată cu instalarea unui mare tabăr de muncitori. Până la jumătatea lui noiembrie, structurile aveau deja mai multe niveluri finalizate. În paralel, au loc lucrări la un muzeu și la un cimitir dedicat soldaților nord-coreeni căzuți în războiul din Ucraina.

Phenianul nu a confirmat oficial vizite viitoare ale unor lideri internaționali. Vladimir Putin este considerat unul dintre potențialii beneficiari ai noilor facilități, pe fondul consolidării relațiilor cu Coreea de Nord în timpul conflictului din Ucraina. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată față în față în septembrie 2025, la o paradă militară în Beijing.

Un proiect similar a fost realizat în 2019 pentru președintele chinez Xi Jinping

Un proiect similar a fost realizat în 2019 pentru președintele chinez Xi Jinping, fiind finalizat într-un timp scurt, de numai patru luni. Ritmul actual de lucru sugerează că liderul nord-coreean Kim Jong-un consideră noul complex o prioritate și că infrastructura ar putea fi terminată în câteva luni.

Potrivit analiștilor, cei mai probabili invitați ai viitoarelor summituri sunt Vladimir Putin și Xi Jinping. Președintele american Donald Trump a sugerat în octombrie că ar fi dispus să viziteze Coreea de Nord pentru discuții privind ridicarea sancțiunilor, într-o perioadă care coincide cu începutul lucrărilor, însă Phenianul nu a comentat această propunere.

Totuși, protocoalele diplomatice sugerează că o întâlnire Putin–Kim ar trebui, teoretic, să aibă loc la Moscova, având în vedere că summitul precedent s-a desfășurat la Kimsusan în iunie 2024. Xi Jinping ar putea reveni la Phenian după întâlnirea cu Kim din Beijing, însă persistă întrebări privind necesitatea unui nou conac, având în vedere că cel construit în 2019 este încă funcțional.

După vizita lui Xi în 2019, Kim Jong-un a folosit reședința pentru a găzdui artiști chinezi în timpul pandemiei și pentru filmări. Ulterior, oficiali ruși de rang înalt – printre care Serghei Șoigu, Andrei Belousov și Dmitri Medvedev – au folosit același complex în 2024 și 2025. Mass-media de stat nord-coreeană nu dezvăluie întotdeauna date privind cazarea oaspeților de profil, astfel că numărul real al vizitatorilor ar putea fi mai mare.

Anterior, au apărut informații conform cărora Phenianul încearcă să ascundă soldații răniți în Ucraina, plasându-i în sanatorii și spitale militare pentru a evita publicitatea nedorită. În același timp, presa rusă a difuzat materiale propagandistice despre geniști nord-coreeni desfășurați în regiunea Kursk și prezentați ca fiind pregătiți „să se sacrifice”.

