Video Kim Jong Un a îmbrățișat un supraviețuitor al conflictului din Kursk, cu ocazia unei ceremonii de decorare a soldaților trimiși în războiul din Ucraina

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a îngenuncheat în faţa portretelor soldaţilor căzuţi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei, şi a îmbrățișat un supravieţuitor al conflictului, în timpul unei ceremonii care a avut loc la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea.

Imaginile îl arată pe liderul nord-coreean, aparent copleşit de emoţie, îmbrăţişând un soldat care pare bulversat, cu faţa în pieptul şefului său, scrie Agerpres.

De asemenea, Kim Jong Un se poate vedea în genunchi în faţa portretului unui soldat căzut în luptă, înainte de a depune medalii şi flori în faţa altora.

Liderul nord-coreean a decernat, potrivit agenţiei KCNA, titlul de „erou al Republicii Populare Democratice Coreene”, numele oficial al Coreei de Nord, comandanţilor care au luptat în operaţiuni în străinătate şi „au realizat fapte remarcabile”.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat recent legăturile, cele două ţări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a preşedintelui rus în această ţară.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfăşurat un contingent de soldaţi pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Serviciile secrete din Coreea de Sud şi din ţările occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldaţi în regiunea Kursk în 2024, împreună cu obuze de artilerie şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

Aproape 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi, iar mii au fost răniţi în timp ce luptau pentru Rusia, conform Seulului.