search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Reacția lui Kim Jong-un la spectacolul unui cântărețul pro-Putin cu blugi mulați și cruce la gât

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Kim Jong-un a rămas șocat la Phenian, în timpul unui spectacol susținut de Shaman, un artist și compozitor rus cunoscut pentru sprijinul acordat lui Vladimir Putin, care a urcat pe scenă în blugi mulați și cu o cruce la gât. Liderul nord-coreean a părut circumspect pe durata reprezentației.

Shaman, pe numele său real Yaroslav Dronov, a sosit joia trecută la Phenian, în contextul în care Coreea de Nord a marchat eliberarea Peninsulei Coreene de sub dominația colonială japoneză în urmă cu 80 de ani, potrivit The Korea Time, care citează presa de stat nord-coreană. Cântărețul a vizitat țara în cadrul unei delegații a Ministerului Culturii din Rusia, condusă de viceministrul Andrey Malyshev, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA).

Shaman mai călătorise în Coreea de Nord, în iunie anul trecut, însoțindu-l pe Putin la un summit cu liderul Kim Jong-un.

De data aceasta, cântărețul rus a lăsat o impresie ceva mai puternică liderului nord-coreean, la spectacolul aniversar, date fiind imaginile de la eveniment ajunse pe rețelele sociale, care îl arată pe Kim Jong-un aproape șocat în fața scenei pe care Shaman își interpreta piesele, în discordanță cu imaginile difuzate de presa de stat care l-au prezentat pe președinte fumând relaxat.

Cântărețul rus a declarat că a transmis „spiritul libertății” publicului din Coreea de Nord și a mărturisit că i-a plăcut mult capitala, potrivit unui interviu publicat după concertul din Phenian, scrie NK News.

Kim Jong-un, în timpul spectacolului. FOTO captură video
Kim Jong-un, în timpul spectacolului. FOTO captură video

Un „moment de cotitură”

Shaman a mai spus că își dorește să mai ajungă încă o dată în Coreea de nord în acest an.

Artistul a catalogat reprezentația sa de la Phenian un „moment de cotitură”, care i-a permis  „să se dezlănțuie” în fața unui  public nord-coreean cunoscut ca „rezervat” potrivit unui interviu video acordat agenției TASS.

Într-un mesaj carea a marcat aniversarea eliberării Coreei de Nord de sub dominația japoneză, Putin și-a amintit cum unitățile Armatei Roșii sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale a Japoniei

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
mediafax.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! La ce echipă a ajuns și cum arată astăzi
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Ce acte sunt necesare pentru un certificat de moștenitor? Detalii despre etapele moştenirii
playtech.ro
image
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Suntem țară mică!". Gigi Becali a intrat în direct, după lovitura uriașă primită de FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 21 august 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report fabulos de peste 22 de milioane de lei la Loto 6/49
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
Schimbări la plata facturilor la energie. Românii au început să primească noile facturi majorate
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind voucherele de curent! Poșta Română nu a fost instruită privind aplicația EPIDS pentru tichetele de energie
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte