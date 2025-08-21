Video Reacția lui Kim Jong-un la spectacolul unui cântărețul pro-Putin cu blugi mulați și cruce la gât

Kim Jong-un a rămas șocat la Phenian, în timpul unui spectacol susținut de Shaman, un artist și compozitor rus cunoscut pentru sprijinul acordat lui Vladimir Putin, care a urcat pe scenă în blugi mulați și cu o cruce la gât. Liderul nord-coreean a părut circumspect pe durata reprezentației.

Shaman, pe numele său real Yaroslav Dronov, a sosit joia trecută la Phenian, în contextul în care Coreea de Nord a marchat eliberarea Peninsulei Coreene de sub dominația colonială japoneză în urmă cu 80 de ani, potrivit The Korea Time, care citează presa de stat nord-coreană. Cântărețul a vizitat țara în cadrul unei delegații a Ministerului Culturii din Rusia, condusă de viceministrul Andrey Malyshev, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA).

Shaman mai călătorise în Coreea de Nord, în iunie anul trecut, însoțindu-l pe Putin la un summit cu liderul Kim Jong-un.

De data aceasta, cântărețul rus a lăsat o impresie ceva mai puternică liderului nord-coreean, la spectacolul aniversar, date fiind imaginile de la eveniment ajunse pe rețelele sociale, care îl arată pe Kim Jong-un aproape șocat în fața scenei pe care Shaman își interpreta piesele, în discordanță cu imaginile difuzate de presa de stat care l-au prezentat pe președinte fumând relaxat.

Cântărețul rus a declarat că a transmis „spiritul libertății” publicului din Coreea de Nord și a mărturisit că i-a plăcut mult capitala, potrivit unui interviu publicat după concertul din Phenian, scrie NK News.

Un „moment de cotitură”

Shaman a mai spus că își dorește să mai ajungă încă o dată în Coreea de nord în acest an.

Artistul a catalogat reprezentația sa de la Phenian un „moment de cotitură”, care i-a permis „să se dezlănțuie” în fața unui public nord-coreean cunoscut ca „rezervat” potrivit unui interviu video acordat agenției TASS.

Într-un mesaj carea a marcat aniversarea eliberării Coreei de Nord de sub dominația japoneză, Putin și-a amintit cum unitățile Armatei Roșii sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale a Japoniei