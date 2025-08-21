Kim Jong-un a lăudat trupele nord coreene desfășurate în regiunea Kursk. „Avem o armată eroică"

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat trupele regimului său desfăşurate în sprijinul Rusiei, în cadrul unei întâlniri cu comandamentul militar, a relatat joi agenţia de ştiri oficială din Coreea de Nord.

Kim Jong Un "le-a transmis încurajările sale călduroase" ofiţerilor şi soldaţilor care servesc în regiunea Kursk din Rusia, a indicat agenția oficială KCNA.

"Avem o armată eroică", a declarat Kim Jong Un într-un discurs adresat membrilor comandamentului militar nord-coreean în capitala Phenian, potrivit Agerpres.

"Arma noastră face acum ceea ce trebuie să facă şi ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru", a adăugat el.

Observaţiile liderului nord-coreean vin pe fondul intensificării eforturilor, până acum fără rezultat, ale preşedintelui american Donald Trump de a rezolva conflictul dintre Rusia şi Ucraina, după ce a avut discuţii foarte mediatizate cu liderii celor două ţări în ultimele zile.

Dar preşedintele rus Vladimir Putin, care săptămâna trecută a numit trupele nord-coreene "eroice", a evitat până acum să aibă o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuţii de pace.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat recent legăturile, cele două ţări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a preşedintelui rus în această ţară.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfăşurat un contingent de soldaţi pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Serviciile secrete din Coreea de Sud şi din ţările occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldaţi în regiunea Kursk în 2024, împreună cu obuze de artilerie şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune.

Aproape 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi, iar mii au fost răniţi în timp ce luptau pentru Rusia, conform Seulului.