Fostul ministru chinez al Agriculturii, condamnat la moarte pentru luare de mită

Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat duminică la moarte cu suspendarea execuției timp de doi ani, pentru luare de mită, a anunțat tribunalul popular din Changchun, provincia Jilin, citat de AFP.

Magistrații au stabilit că, între 2007 și 2024, Tang a primit mită în bani și bunuri în valoare de peste 268 de milioane de yuani (aproximativ 32 de milioane de euro).

„Această mită a cauzat pierderi extrem de grave intereselor statului și poporului, și justifică prin urmare pedeapsa cu moartea”, se arată în comunicatul instanței, care precizează că acuzatul și-a recunoscut faptele și a exprimat remușcări.

Condamnarea lui Tang se înscrie în ampla campanie anticorupție declanșată de președintele Xi Jinping, campanie ce a vizat de-a lungul anilor numeroși oficiali de rang înalt. Susținătorii acesteia afirmă că este un demers necesar pentru o guvernare transparentă, în timp ce criticii consideră că, în realitate, oferă președintelui un instrument politic pentru eliminarea rivalilor.

Înainte de a conduce Ministerul Agriculturii (2020–2024), Tang Renjian a fost guvernator al provinciei Gansu și vicepreședinte al regiunii autonome Guangxi.

Cazul său vine pe fondul altor anchete sonore pentru corupție. Foștii miniștri ai apărării, Li Shangfu și Wei Fenghe, au fost la rândul lor înlăturați după acuzații similare. Li a fost demis la doar șapte luni după numire și ulterior exclus din Partidul Comunist Chinez pentru „infracțiuni grave”, inclusiv suspiciuni de corupție, potrivit presei de stat. Actualul ministru al Apărării, Dong Jun, ar fi, de asemenea, vizat de o anchetă în desfășurare.