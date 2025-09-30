Proces istoric în China. 11 membri ai unui clan mafiot, condamnați la moarte pentru escrocherii de miliarde de dolari, tortură și crime

Un tribunal din China a condamnat la moarte 11 membri ai unei familii mafiote implicate în fraude, tortură, crimă, trafic de droguri și cazinouri ilegale în Myanmar. În total, 39 de membri ai clanului au primit condamnări.

Un tribunal din orașul chinez Wenzhou a pronunțat luni, 29 septembrie, sentințe extrem de dure împotriva familiei Ming, un clan mafiot notoriu care deschisese adevărate „centre de escrocherii” în orașul Laukkaing din Myanmar.

Potrivit televiziunii de stat chineze, 11 membri ai familiei au primit pedeapsa capitală, alți cinci au fost condamnați la moarte cu suspendare de doi ani, în timp ce alte 11 persoane au primit închisoare pe viață, iar restul - pedepse între 5 și 24 de ani.

Afaceri criminale de miliarde

Ancheta a stabilit că, încă din 2015, familia Ming a condus afaceri ilegale în domeniul jocurilor de noroc, fraudei online, traficului de droguri și prostituției. Autoritățile chineze estimează că doar activitățile de jocuri de noroc și înșelăciune au generat venituri de peste 10 miliarde de yuani (aproximativ 1,4 miliarde de dolari).

Centrele conduse de clanul Ming erau parte din ceea ce ONU a catalogat drept un „scamdemic”, o rețea uriașă de escrocherii online care a atras peste 100.000 de persoane, în special cetățeni chinezi, forțați să muncească ore întregi în condiții de exploatare, notează BBC.

Tortură și violență în „Crouching Tiger Villa”

Familia Ming controla cel puțin 10.000 de lucrători în Laukkaing, iar complexul său cel mai cunoscut, „Crouching Tiger Villa”, a devenit simbolul brutalității. Angajații erau bătuți și torturați, iar unii chiar împușcați pentru a fi împiedicați să fugă în China.

După ce o alianță de grupuri insurgente a alungat armata din Myanmar din părți ale statului Shan în urmă cu doi ani, mai mulți membri ai familiei Ming au fost arestați și predați Chinei. Patriarhul clanului, Ming Xuechang, s-ar fi sinucis, iar ceilalți au fost aduși în fața justiției.

Mii de persoane implicate în escrocherii au fost și ele predate autorităților chineze.

Deși lovitura aplicată mafiei în Myanmar a fost una puternică, fenomenul nu a dispărut, pentru că o mare parte din aceste afaceri s-au relocat în Cambodgia, unde continuă să prospere sub alte forme.