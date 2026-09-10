Jurnalist devenit rege. Cum a fost posibil ca un prezentator TV să ajungă pe tronul unui regat din Uganda

Un jurnalist a fost ales noul rege al regatului Tooro din Uganda, după moartea lui Oyo, supranumit „regele-copil”. Fostul suveran a urcat pe tron la doar 3 ani și a murit la vârsta de 34 de ani.

Jurnalistul care a fost ales noul rege al regatului Tooro din Uganda Foto: sursa X/ Nyamate

Edward Rukidi Kijanangoma, prezentator de știri și editor la postul public Uganda Broadcasting Corporation, a fost desemnat prinț moștenitor de comitetul de selecție al regatului. El este văr al fostului rege și ar urma să fie încoronat în această săptămână, potrivit AP.

Alegerea lui Kijanangoma vine după moartea lui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, care a murit luna trecută de cancer. Fostul rege urma să fie înmormântat sâmbătă, în cadrul unei ceremonii la care sunt așteptate zeci de mii de persoane.

Regatul Tooro este unul dintre cele cinci regate tradiționale recunoscute de autoritățile din Uganda. Deși aceste monarhii nu au putere politică oficială și nu beneficiază de suveranitate, ele continuă să aibă un rol important în viața culturală și tradițională a comunităților pe care le reprezintă.

Un jurnalist, ales moștenitor

Desemnarea lui Kijanangoma este cu atât mai importantă cu cât succesiunea a devenit subiect de dispută în familia fostului rege.

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, afirmase că Oyo a lăsat în urmă un fiu, născut în afara căsătoriei. Comitetul de selecție a decis însă să îl desemneze pe Kijanangoma drept succesor.

Alegerea unui adult, cunoscut pentru activitatea sa ca jurnalist, ar putea reflecta și dorința de a asigura continuitatea monarhiei fără ca un alt copil să ajungă pe tron. Oyo a devenit rege când avea doar 3 ani și a fost asistat de regenți până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Decizia nu a fost, însă, acceptată de toți membrii familiei regale.

„Suntem foarte dezamăgiți”, a declarat familia, care a subliniat că desemnarea lui Kijanangoma ar putea provoca „divizare și tulburare”.

Komuntale susține că testamentul scris al lui Oyo preciza clar că acesta a lăsat în urmă un moștenitor al tronului. Disputa ar putea ajunge chiar în instanță dacă susținătorii fostului rege vor contesta oficial decizia comitetului de succesiune.

Oyo a devenit rege la doar 3 ani

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea a urcat pe tron în 1995, după moartea tatălui său. Avea doar 3 ani și a devenit astfel unul dintre cei mai tineri monarhi din lume.

La ceremonia de încoronare, copilul a participat la mai multe ritualuri tradiționale. Printre acestea s-a numărat un ritual de maturizare în cadrul căruia a trebuit să arunce nouă boabe de cafea în mormântul tatălui său.

Imaginile cu micul rege îmbrăcat în robe colorate au făcut înconjurul lumii. Oyo a devenit o figură cunoscută și în afara Ugandei și a fost prezentat unor lideri internaționali, inclusiv fostului președinte sud-african Nelson Mandela.

Până la vârsta de 18 ani, atribuțiile regale au fost exercitate sub îndrumarea unor regenți. După ce a devenit adult, Oyo a preluat oficial responsabilitățile monarhului și a rămas una dintre cele mai importante figuri tradiționale ale Ugandei.

Moartea sa, la 34 de ani, a provocat o puternică emoție în regatul Tooro.