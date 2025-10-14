Trump avertizează Hamas: „Cei morți nu au fost returnați, așa cum s-a promis! Faza a doua începe chiar acum”

Președintele american Donald Trump a transmis marți, 14 octombrie, un mesaj ferm către gruparea palestiniană Hamas, după ce autoritățile israeliene au semnalat că militanții islamiști au restituit doar câteva dintre cadavrele celor 28 de ostatici decedați în Gaza.

„Toți cei douăzeci de ostatici s-au întors și se simt bine, dat fiind ce au îndurat. O mare povară a fost înlăturată, dar lucrurile nu sunt încă rezolvate. Cei morți nu au fost returnați, așa cum s-a promis! Faza a doua începe chiar acum!!! președintele DJT”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Mesajul președintelui SUA vine după ce Hamas a returnat luni doar patru dintre cele 28 de cadavre ale ostaticilor. Gruparea a eliberat, însă, cei 20 de ostatici israelieni în viață, în cadrul unui schimb cu numeroși deținuți palestinieni aflați în închisorile israeliene.

Președintele Trump a mai declarat, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Hamas „va renunța la arme”, subliniind că, în caz contrar, Statele Unite vor acționa pentru dezarmarea grupării. „Știu că nu mă joc”, a spus liderul american.

Autoritățile israeliene au avertizat că punctul de trecere Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, va rămâne închis cel puțin până miercuri.

Intrarea pe la Rafah a ajutoarelor umanitare pentru Gaza ar fi trebuit să se reia de marţi, dar Hamas nu şi-a respectat angajamentul de a preda trupurile neînsufleţite ale tuturor ostaticilor israelieni morţi în captivitate.

Ca urmare, Israelul a luat măsuri de „sancţionare” a grupării islamiste palestiniene cu care a încheiat zilele trecute un armistiţiu şi a convenit un plan de pace.

În faza actuală, conform înţelegerii, Hamas ar fi trebuit să îi predea pe toţi cei 28 de ostatici decedaţi, după ce ultimii 20 de supravieţuitori au fost deja transferaţi în Israel.