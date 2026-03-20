Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Israelul a anunţat uciderea a alţi doi oficiali iranieni de rang înalt din serviciile de informaţii

Război în Orientul Mijlociu
Israelul a anunțat, vineri, uciderea a doi oficiali iranieni de rang înalt, în cadrul unei campanii militare extinse vizând liderii serviciilor de informații și structurile de securitate ale Teheranului.

ITeheranul a fost, din nou, tinţa Israelului. FOTO: EPA-EFE

Armata israeliană a anunțat, vineri, 20 martie, asasinarea a doi oficiali de rang înalt ai Iranului: generalul Ismail Ahmadi, șeful Diviziei de Informații a forțelor paramilitare Basij, și Mehdi Rastami Shmastan, un comandant de rang înalt din Ministerul Informațiilor.

Potrivit comunicatelor armatei israeliene, generalul Ismail Ahmadi a avut un rol central în planificarea și executarea „atacurilor teroriste” comise de forțele Basij, precum și în consolidarea valorilor regimului iranian. Totodată,  Mehdi Rastami Shmastan, ucis într-un „atac de precizie”, era considerat „o figură cheie în promovarea activităților teroriste împotriva civililor israelieni și evrei la nivel global”, potrivit iranint.

Miliția Basij („mobilizare” în persană) este o forță paramilitară constituită din voluntari, creată în 1979, după Revoluția Islamică, și integrată în Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), având atribuții atât de securitate internă, cât și de sprijin logistic.

Aceste două asasinate se înscriu în seria atacurilor asupra liderilor iranieni de rang înalt, lansate de Israel și Statele Unite începând cu 28 februarie, într-o campanie masivă de bombardamente împotriva Iranului, armata israeliană menționând că, de la debutul operațiunii, „zeci de comandanți ai regimului iranian au fost uciși, inclusiv oficiali din Ministerul Informațiilor”.

Tot vineri, Corpul Gărzilor Revoluționare a confirmat moartea purtătorului său de cuvânt, generalul Ali Mohammad Naini, într-unul dintre cele mai recente atacuri aeriene americano-israeliene care au vizat oficiali iranieni de rang înalt.

În pofida decimării conducerii politice și militare, regimul de la Teheran continuă să răspundă prin atacuri cu drone și rachete asupra Israelului și intereselor americane din regiune și nu arată semne de slăbire care să permită instaurarea unui regim filo-american, contrar dorințelor exprimate de președintele american Donald Trump și de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care continuă să facă apel la revolte în rândul populației iraniene.

