Șeful armatei unui stat din estul Europei avertizează că Rusia ar putea amenința statele baltice înainte de 2029

Rusia a câștigat un avantaj în războiul cu drone față de țările NATO și ar putea încerca să îl folosească împotriva statelor baltice în următorii ani, a declarat generalul Kaspars Pudāns, comandantul forțelor armate ale Letoniei.

Potrivit acestuia, avantajul Moscovei nu constă neapărat în tehnologie mai avansată, ci în capacitatea de a produce drone în număr mare și de a adapta rapid noile modele în funcție de experiența de pe câmpul de luptă.

Generalul leton a afirmat că Rusia și Ucraina dezvoltă și testează constant noi soluții militare în timpul războiului, ceea ce le permite să inoveze mai rapid decât multe armate occidentale.

Temeri privind statele baltice

Kaspars Pudāns a avertizat că Rusia ar putea încerca să profite de ritmul relativ lent al programelor de modernizare militară din Europa, multe dintre acestea urmând să producă efecte abia în jurul anului 2029.

„Dacă aș fi la Kremlin, aș spune că, dacă facem ceva, ar trebui să o facem până la sfârșitul anului 2028”, a declarat acesta pentru Financial Times.

Statele baltice -- Letonia, Lituania și Estonia -- sunt considerate de mulți experți printre cele mai vulnerabile țări de pe flancul estic al NATO, din cauza apropierii geografice de Rusia.

Financial Times notează că și alți oficiali din regiune și-au exprimat recent îngrijorarea că Moscova ar putea încerca să testeze capacitatea de reacție a NATO mai devreme decât se estima anterior.

Potrivit Financial Times, unele state aflate pe flancul estic al NATO consideră că Rusia ar putea fi tentată să acționeze înainte ca programele de înarmare lansate în Europa să înceapă să producă efecte. Un oficial dintr-un stat NATO aflat pe flancul estic, citat de Financial Times, a afirmat că Rusia ar putea fi tentată să acționeze înainte ca statele europene să își consolideze capacitățile militare și înainte de încheierea actualului mandat prezidențial din Statele Unite.

Experiența din Ucraina schimbă regulile jocului

Potrivit generalului leton, un eventual conflict viitor ar putea semăna din multe puncte de vedere cu războiul din Ucraina, unde dronele au devenit o componentă esențială a operațiunilor militare.

În prezent, atât Rusia, cât și Ucraina folosesc zilnic mii de drone, de la modele ieftine de atac până la sisteme capabile să lovească ținte aflate la sute de kilometri distanță.

Financial Times amintește că, în cadrul unui exercițiu militar desfășurat recent de armata britanică și care a simulat un conflict în Estonia, comandanții au estimat că stocurile de drone ar putea fi epuizate în mai puțin de o săptămână.

Alianța Nord-Atlantică a decis anul trecut creșterea cheltuielilor pentru apărare la echivalentul a 5% din PIB până în 2035. Din acest total, 3,5% ar urma să fie alocați direct pentru apărare, iar restul pentru infrastructură cu utilizare militară, precum poduri, drumuri și căi ferate.

În prezent, fiecare dintre cele trei state baltice găzduiește unități multinaționale ale NATO. În Letonia, grupul de luptă este condus de Canada, în timp ce Germania conduce misiunea din Lituania, iar Regatul Unit pe cea din Estonia.

Generalul Pudāns a subliniat însă că Rusia nu dispune în prezent de forțele necesare pentru o invazie militară de amploare, cât timp războiul din Ucraina continuă. În schimb, el a avertizat că amenințările hibride, precum atacurile cibernetice, sabotajul sau campaniile de dezinformare, pot avea loc oricând.

„Trăim cu presupunerea că o formă de agresiune ar putea avea loc chiar din această noapte”, a declarat comandantul armatei letone.