UE a desemnat Gardienii Revoluției drept organizație teroristă şi impune sancțiuni unor oficiali iranieni

Uniunea Europeană a luat o decizie fără precedent, desemnând Gardienii Revoluției iranieni drept organizație teroristă și sancționând oficiali de rang înalt ai regimului de la Teheran. În timp ce Israelul salută hotărârea drept „istorică”, Iran continuă seria de ameninţări.

Uniunea Europeană a inclus Corpul Gardienilor Revoluției din Iran (CGRI) pe lista organizațiilor teroriste, într-o decizie aprobată joi, 29 ianuarie, de miniștrii de Externe ai statelor membre.

Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe platforma X.

„Miniștrii Afacerilor Externe ai UE tocmai au făcut un pas decisiv prin desemnarea Gardienilor Revoluției iraniene drept organizație teroristă”, a scris ea.

„Orice regim care ucide mii dintre propriii cetățeni acționează în vederea propriei morți”, a completat Kaja Kallas, denunțând represiunea violentă exercitată împotriva protestatarilor din Iran.

Decizia a fost salutată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a scris pe X: „«Terorist» numești într-adevăr un regim care reprimă manifestații ale propriului popor în sânge. Europa este alături de curajosul popor iranian în lupta sa pentru libertate”.

Sancţiuni pentru înalţi oficiali iranieni

Pe lângă desemnarea Gardienilor Revoluției ca organizație teroristă, UE a impus sancțiuni împotriva mai multor oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv ministrul de Interne Eskandar Momeni, procurorul general Mohammad Movahedi-Azad și șeful poliției Seyed Majid Feiz Jafari.

Printre cei vizați se numără și mai mulți conducători ai Gardienilor Revoluției, organizație considerată principalul instrument al represiunii din Iran, soldată cu mii de morți în ultimele săptămâni.

Decizia de joi vine după ce, marţi, Iranul a ameninţat cu „consecinţe distrugătoare” în cazul în care Uniunea Europeană va decide să clasifice Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) drept organizaţie teroristă, aşa cum a propus Italia.

Israelul a reacționat imediat, apreciind decizia drept „istorică”.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a scris pe X că este „o decizie importantă și istorică” și a subliniat că Israelul a lucrat intens, inclusiv în ultimele săptămâni, pentru ca UE să ia această măsură împotriva armatei ideologice a Republicii Islamice, considerată inamicul său jurat.