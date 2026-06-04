Șoșoacă participă la „Davosul Rusiei. „Cu vecinii trebuie să vorbești”, transmite ea de la forumul din Sankt Petersburg

Eurodeputata și președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, participă în aceste zile la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment organizat sub patronajul liderului rus Vladimir Putin și considerat de mulți drept „Davosul Rusiei”. Șoșoacă și-a justificat participarea prin necesitatea menținerii dialogului cu Rusia.

Prezența sa la eveniment are loc într-un context tensionat pentru relațiile dintre România și Rusia, după incidentul în care o dronă care a lovit un bloc din Galați a rănit o femeie și un adolescent de 14 ani. Autoritățile române au prezentat recent imagini și date tehnice care indică faptul că aparatul de zbor este de fabricație rusească.

Într-un comunicat transmis de SOS România, Diana Șoșoacă a descris forumul de la Sankt Petersburg ca fiind locul unde „viitorul este construit sub ochii noștri”.

„Aici nu se vorbește despre viitor, aici viitorul este construit sub ochii noștri, roboții circulă printre participanți, iar marile companii și statele lumii negociază și încheie acorduri în timp real”, a transmis șefa SOS.

Șoșoacă și-a justificat participarea prin necesitatea menținerii dialogului cu Rusia și a susținut că acționează în interesul României.

„Cu vecinii trebuie să vorbești. Nu este obligatoriu să îi iubești și nici să fii de acord cu ei. Dar este obligatoriu să păstrezi dialogul. Istoria ne-a demonstrat de prea multe ori că atunci când dialogul dispare, începe conflictul. (...) S.O.S. România consideră că securitatea României nu poate fi construită prin izolarea diplomatică și prin întreruperea dialogului cu actori internaționali relevanți. Într-o epocă în care inteligența artificială, războiul informațional și competiția tehnologică redefinesc raporturile de putere dintre state, interesul național impune o politică externă activă, suverană și orientată către pace, stabilitate și apărarea intereselor românilor”, a scris aceasta pe Facebook.

Participarea Dianei Șoșoacă la forum vine la doar câteva zile după ce aceasta a intervenit în direct la o televiziune de stat din Rusia, unde a comentat incidentul dronei căzute la Galați. În timpul intervenției, eurodeputata a susținut că nu există încă o investigație care să demonstreze proveniența dronei și a cerut, similar poziției exprimate de autoritățile ruse, o anchetă la care să participe și reprezentanți ai Federației Ruse.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg se desfășoară în perioada 3-6 iunie și are loc într-un moment complicat pentru Rusia, pe fondul războiului din Ucraina, al sancțiunilor occidentale și al dificultăților economice generate de conflict.

În noaptea de marți spre miercuri, înainte de deschiderea oficială a forumului, Ucraina a lansat un atac cu sute de drone asupra regiunii Sankt Petersburg. Ca urmare, autoritățile ruse au restricționat temporar spațiul aerian din jurul aeroportului internațional al orașului, măsură care a provocat întârzieri și perturbări ale traficului aerian.