Ucraina a trimis unități militare în Orientul Mijlociu pentru apărarea împotriva dronelor. Se dorește extinderea zonelor de acoperire

Ucraina a desfășurat unități militare în cinci state din Orientul Mijlociu pentru a proteja infrastructura critică și populația civilă împotriva atacurilor cu drone, a anunțat vineri, 20 martie, secretarul Consiliului de Apărare și Securitate Națională, Rustem Umerov.

Oficialul ucrainean a efectuat, în ultima săptămână, vizite în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania, unde au fost stabilite noi direcții de cooperare în domeniul securității.

Potrivit acestuia, unități ucrainene specializate au fost deja desfășurate în toate cele cinci țări.

„Specialiști militari ucraineni operează în fiecare dintre aceste țări sub coordonarea Consiliului de Apărare și Securitate Națională”, a transmis Umerov într-un mesaj publicat pe platforma X.

El a precizat că au fost trimise unități de interceptare pentru a contracara dronele și pentru a proteja infrastructura esențială, inclusiv obiective energetice și zone civile.

„Unităţi de interceptare au fost desfăşurate pentru a-i proteja pe civili şi infrastructura critică. Se depun eforturi pentru a extinde zonele de acoperire”, a adăugat oficialul.

Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe state solicită sprijinul Kievului pentru a face față atacurilor cu drone de tip kamikaze, o tactică utilizată intens de Rusia în războiul din Ucraina și, mai recent, de Iran în zona Golfului.

Kievul mizează pe experiența acumulată în ultimii ani de conflict, oferind partenerilor tehnologii și soluții de apărare aeriană testate pe front.

Potrivit autorităților ucrainene, aproape o duzină de state din întreaga lume au cerut deja consultanță și sprijin pentru dezvoltarea propriilor sisteme anti-dronă.

În paralel, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a cerut evaluarea participării Ucrainei la inițiative internaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz – una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

„Contează ca importanţa globală a Ucrainei în asigurarea securităţii şi calitatea expertizei în securitate a Ucrainei în protejarea vieţilor să fie recunoscute de toţi partenerii”, a transmis Zelenski.