Trump anunță că a amânat atacurile asupra Iranului. „Se poate ajunge la un acord”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni seară, 18 mai, că a amânat atacurile asupra Iranului programate pentru marți, întrucât „au loc negocieri serioase și (...) se va ajunge la un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu”.

„Am fost rugat de Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, de Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, și de Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, să amânăm atacul militar planificat asupra Republicii Islamice Iran, programat pentru mâine, deoarece în prezent au loc negocieri serioase și, în opinia lor, ca mari lideri și aliați, se va ajunge la un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și nu numai. Acest acord va include, foarte important, FĂRĂ ARME NUCLEARE PENTRU IRAN!”, a transmis președintele SUA pe Truth Social.

Trump adaugă că atacul militar asupra Iranului a fost oprit pentru că există negocieri în desfășurare și liderii din Golf l-au convins să mai aștepte.

Cu toate acestea, avertizează că armata americană rămâne pregătită să atace rapid și la scară mare dacă negocierile eșuează sau dacă nu se ajunge la un acord pe care SUA îl consideră acceptabil.

În ultimele zile, Trump a luat în considerare mai serios posibilitatea reluării operațiunilor militare majore din Iran pentru a forța Teheranul să facă compromisuri pentru a pune capăt războiului.

De asemenea, Pentagonul a pregătit o serie de planuri pentru ținte militare în cazul în care Trump decide în cele din urmă să continue atacurile, potrivit unor surse media. Sunt vizate instalațiile energetice și de infrastructură din Iran.

Iranul nu dă semne că ar face concesii în negocierile cu SUA. În discuțiile purtate cu oficiali pakistanezi, liderii iranieni au acuzat Statele Unite și Israelul că destabilizează Orientul Mijlociu și încearcă să divizeze țările islamice, în timp ce Teheranul susține că urmărește relații stabile cu vecinii săi.