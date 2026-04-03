Iranul îl ironizează pe Donald Trump, după doborârea avionului american, „Hei! Poate găsește cineva piloții noștri? Vă rugăm?”

Donald Trump a devenit, din nou, ținta ironiilor lansate de oficiali iranieni după doborârea, vineri, a unui avion de vânătoare american F-15E Strike Eagle în Iran.

Într-un mesaj postat vineri, 3 aprilie, pe platforma X, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a reacționat sarcastic la adresa Donald Trump după doborârea avionului de vânătoare american deasupra Iranului.

„După ce a învins Iranul de 37 de ori la rând, acest război genial, fără strategie, pe care l-au început a fost acum retrogradat de la «schimbare de regim» la «Hei! Poate găsește cineva piloții noștri? Vă rugăm?»”, a scris oficialul iranian.

Făcând trimitere la declarațiile recente ale liderului american despre o posibilă schimbare de regim la Teheran, Mohammad Bagher continuă în același registru sarcastic: „Wow. Ce progres incredibil. Niște genii absolute!”.

Reacția oficialului vine după confirmarea faptului că un F-15E Strike Eagle american a fost doborât deasupra Iranului. Televiziunea de stat iraniană a relatat că cel puțin un pilot s-a catapultat și a făcut apel la populație să predea autorităților orice „pilot inamic”, promițând o „recompensă generoasă”.

Între timp, potrivit unor surse americane, unul dintre membrii echipajului a fost recuperat și se află în viață, primind îngrijiri medicale, în timp ce pentru al doilea continuă operațiunile de căutare și salvare.

Vă reamintim că, de la începutul conflictului, oficialii iranieni au recurs în mod repetat la mesaje ironice sau critice la adresa lui Trump, precum şi la diverse materiale video realizate cu ajutorul AI sau meme-uri, în special ca reacție la declarațiile acestuia privind Iranul și evoluția războiului.