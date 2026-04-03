Iranul anunță că a doborât un al doilea avion de vânătoare american F-35

Iranul a anunțat că un al doilea avion de vânătoare american F-35 a fost doborât deasupra teritoriului său, agenția de presă de stat afirmând că este puțin probabil ca pilotul să fi supraviețuit.

Incidentul are loc în contextul în care Iranul a lansat vineri atacuri asupra unor ținte din Orientul Mijlociu, inclusiv rachete asupra Israelului și Bahrainului și atacuri cu drone care au provocat incendierea unei rafinării de petrol din Kuweit, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al cartierului general central Khatam al-Anbiya din Iran a declarat vineri că al doilea avion F-35 a fost doborât în centrul Iranului de sistemele de apărare ale Gărzilor Revoluționare, șansele de supraviețuire ale pilotului fiind reduse, potrivit Reuters.

Nu a existat un comentariu imediat din partea SUA, iar The Guardian nu a putut confirma informația.

Pe 19 martie, un avion de luptă american F-35 a fost lovit în timpul unei misiuni deasupra Iranului și a aterizat de urgență la o bază din Orientul Mijlociu.

Potrivit CNN, aeronava a fost lovită de o rachetă iraniană, fiind ulterior nevoită să efectueze o aterizare de urgență la o bază aeriană americană din regiune.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a precizat că aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul se află în stare stabilă, incidentul fiind în curs de investigare.