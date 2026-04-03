search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA au salvat unul din piloții avionului de vânătoare doborât deasupra Iranului. Operațiunile de căutare continuă

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un avion de luptă american F-15E a fost doborât deasupra Iranului, au declarat surse din SUA, confirmând relatări anterioare ale presei de stat iraniene. Ar fi în curs o amplă operațiune de căutare și salvare pentru cei doi membri ai echipajului, în primul incident de acest fel de la începutul conflictului, relatează The Guardian, AP și CNN.

FOTO X
FOTO X

UPDATE 20.20 Un membru al echipajului a fost salvat

Forțele americane au salvat unul dintre membrii echipajului unui avion de vânătoare american doborât în Iran, potrivit a trei surse apropiate situației, citate de CNN.

Două dintre surse au precizat că acesta este în viață, se află în custodia SUA și primește tratament medical.

Starea celui de-al doilea membru al echipajului nu este clară, sursele declarând că operațiunile de căutare și salvare continuă după ce avionul a fost doborât deasupra Iranului

Una dintre sursele americane a confirmat, de asemenea, că aeronava în cauză este un avion  F-15E Strike Eagle, capabil atât de misiuni aer-aer, cât și aer-sol. Avioanele F-15 sunt, de obicei, operate de un pilot și un ofițer de sisteme de armament.

Unul dintre membrii echipajului a fost salvat după ce un avion american s-a prăbușit în Iran, au declarat un oficial american și un oficial israelian, care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru a dezvălui informații despre operațiuni militare sensibile în curs.

Televiziunea iraniană a relatat că cel puțin un membru al echipajului s-a catapultat și i-a îndemnat pe iranieni să predea poliției orice „pilot inamic”, promițând o „recompensă generoasă”, potrivit AP. Casa Albă a transmis că președintele american Donald Trump a fost informat cu privire la doborârea avionului.

Potrivit unui comunicat al poliţiei, difuzat de televiziunea iraniană, avionul ar fi fost luat în vizor când survola centrul Iranului, înainte de a fi doborât în provincia Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad (sud-vest).

Știrea inițială

Inițial, presa de stat iraniană a susținut că o aeronavă F-35 a fost lovită de un nou sistem de apărare antiaeriană în centrul Iranului, iar pilotul a fost probabil ucis. Totuși, imaginile difuzate care arătau o coadă de avion și alte fragmente, au fost analizate de experți în aviație, care au concluzionat că epava aparține, de fapt, unui F-15E din escadrila 494 a Forțelor Aeriene ale SUA, staționată la baza RAF Lakenheath din Marea Britanie.

Ulterior, oficiali americani familiarizați cu situația au confirmat neoficial că un F-15E a fost doborât, iar Pentagonul face eforturi pentru a recupera echipajul. Armata SUA și Casa Albă nu au comentat incidentul.

Agenția iraniană Tasnim a relatat că operațiunile de căutare pentru eventualii membri ai echipajului dispăruți au fost „până acum fără succes”, în timp ce alte relatări contradictorii susțin că pilotul ar fi fost capturat.

Imagini video geolocalizate de CNN arată mai multe aeronave militare zburând la joasă altitudine deasupra provinciei Khuzestan. În înregistrări, un avion este urmărit îndeaproape de două elicoptere - o formație compatibilă cu o misiune de realimentare aeriană. Alte imagini arată un avion american C-130 Hercules și elicoptere HH-60 Pavehawk zburând la joasă altitudine și realimentându-se, ceea ce, potrivit expertului în aviație Justin Bronk de la Royal United Services Institute, „sugerează că este în desfășurare o misiune de căutare și salvare pentru a localiza și evacua cei doi membri ai echipajului F-15E”.

În mediul online, un cont asociat Gardienilor Revoluției din Iran a publicat o imagine cu un scaun ejectabil într-un peisaj deșertic, aparent de tip ACES II, utilizat pe F-15E. „Dacă este autentic, ar sugera că cel puțin unul dintre cei doi membri ai echipajului s-a ejectat în siguranță”, a declarat Bronk.

Un post afiliat televiziunii de stat iraniene a susținut că un pilot american s-a catapultat deasupra sud-vestului Iranului. Prezentatorul a îndemnat locuitorii să predea orice „pilot inamic” autorităților și a promis o recompensă pentru cei care vor face acest lucru. Canalul a difuzat și un mesaj pe ecran care îndemna publicul să „îi împuște dacă îi vedeți”, făcând referire la imagini cu presupuse aeronave americane.

În același timp, imaginile difuzate de televiziunea iraniană au arătat fragmente metalice transportate într-o camionetă, fără a oferi detalii suplimentare.

Nu este clar unde exact s-a prăbușit avionul. Dacă informațiile vor fi confirmate, incidentul ar marca prima dată când o aeronavă americană este doborâtă deasupra Iranului în actualul conflict. La începutul războiului, trei avioane F-15 au fost doborâte accidental, într-un incident de foc prietenesc, de către apărarea aeriană a Kuweitului.

Anterior, Comandamentul Central al SUA a respins afirmațiile Iranului potrivit cărora un prim avion F-35 ar fi fost doborât deasupra insulei Qeshm, în strâmtoarea Ormuz, precizând: „Toate aeronavele de luptă americane sunt complete”.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?