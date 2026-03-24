Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

„Ești concediat!” Iranul îl sfidează pe Trump cu animații în care flota SUA este spulberată. Scenariul apocaliptic generat de AI

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

În timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează, Iranul nu folosește doar rachete reale, ci şi videoclipuri AI, meme, animații și mesaje provocatoare în care îl ridiculizează pe Donald Trump.

meme Trump foto X India Today jpg

Iranul nu mai duce conflictul cu Statele Unite doar pe câmpul de luptă, cu rachete și drone, ci și pe reţelele sociale, unde a declanșat o ofensivă extrem de elaborată împotriva președintelui american Donald Trump.

Teheranul inundă rețelele sociale cu meme, parodii și montaje video create cu ajutorul inteligenței artificiale, multe dintre ele ironizându-l direct pe liderul de la Casa Albă, dar și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. Personaje inspirate de Trump apar în stil Lego sau Teletubbies, iar liderii occidentali sunt transformați în figuranți ai unor scenarii fanteziste care urmăresc umilirea simbolică a adversarilor Iranului.

„Hei, Trump, eşti concediat!”

În urma ultimatumului de 48 de ore dat de Donald Trump, prin care Iranul era somat să permită redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) au răspuns nu doar prin declarații ferme, ci și printr-o ironie devenită virală pe reţelele sociale.

Într-o intervenție în direct la televiziunea iraniană, purtătorul de cuvânt al IRGC, Ebrahim Zolfaghari, l-a imitat pe Donald Trump și i-a întors celebra replică din perioada emisiunii The Apprentice: „Hey Trump, you are fired! You are familiar with this sentence” (Hei, Trump, eşti concediat! Eşti familiarizat cu propoziţia asta”).

La final, el a adăugat o altă expresie pe care Trump o folosește frecvent: „Thank you for your attention to this matter” („Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestui subiect”).

Figurină lego şi personaj Teletubbies

Acest episod este doar unul din avalanșa de materiale video, create cu ajutorul inteligenţei artificiale, care s-au răspândit rapid de pe platformele iraniene și pe conturi afiliate regimului de la Teheran, devenind virale în mediul online.

Într-unul dintre cele mai urmărite clipuri, un „Lego Trump” parcurge o serie de situații ridicole, iar în altul este atins un subiect sensibil: dosarul Epstein, menționat ironic ca „punct vulnerabil” al fostului președinte american.

Într-o altă animație, Iranul se prezintă drept „Stăpânul Strâmtorii”, într-o referire directă la capacitatea Teheranului de a bloca Strâmtoarea Hormuz și de a afecta fluxurile globale de petrol, în pofida superiorității militare a Statelor Unite și Israelului.

Clipurile sunt create în stiluri variate - de la anime japonez până la producții generate complet cu ajutorul AI - și sunt amplificate de mass-media controlată de stat, de conturi ale susţinătorilor și de reprezentanțele diplomatice ale Iranului.

Într-un material video, este redată situaţia din Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a blocat accesul tuturor navelor comerciale, după ce SUA au bombadat Iranul, şi Donald Trump schimbându-şi expresia feţei când, în final Teheranul aruncă în aer ceea ce pare să fie un portavion american, iar preşedintele american solicită ajutor liderilor NATO. Sfârşitul este unul şi mai ameninător, cu liderul de la Washington distrus complet.

Într-un alt video generat cu AI, Donald Trump este transformat într-un personaj din Teletubbies, care îi imploră pe liderii NATO - Macron, Sunak, Erdoğan și Meloni - să îl ajute. Răspunsul lor este un repetitiv „Nu, nu, nu”, iar scena se încheie cu râsete generale, după ce „Teletubby-Macron” îi spune să închidă ușa la plecare.

Ironiile nu s-au oprit aici. Un cont afiliat Iranului a postat mesajul: „O delegație diplomatică condusă de domnul Khorramshahr-4 va avea negocieri extraordinare în această seară”.

Ulterior s-a aflat că „domnul Khorramshahr-4” nu era o persoană, ci o rachetă balistică iraniană cu rază medie de acțiune, folosită în atacurile asupra Tel Avivului, şi acest mesaj care satirizează discuțiile pentru un armistiţiu anunțate de Donald Trump devenind rapid viral.

Experții în comunicare spun că Teheranul desfășoară un tip de război informațional fără precedent, în care meme-urile și videoclipurile generate cu AI devin instrumente de influență și intimidare.

