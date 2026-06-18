search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul avertizează Israelul privind retragerea din sudul Libanului: „Atât timp cât ocupația continuă, războiul este încă în desfășurare”

0
Război în Israel
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un eventual refuz al Israelului de a se retrage complet din sudul Libanului ar reprezenta o încălcare a memorandumului de înțelegere încheiat între Teheran și Washington și ar putea duce la anularea acestuia, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Bombardamente în Teheran, Iran. FOTO: AFP
Bombardamente în Teheran, Iran. FOTO: AFP

Într-un interviu acordat publicației libaneze Al Akhbar, oficialul iranian a subliniat că Teheranul interpretează garanțiile din acord ca incluzând nu doar încetarea ostilităților, ci și retragerea totală a forțelor israeliene din orice teritoriu libanez ocupat.

„Atât timp cât ocupația continuă, se poate spune că războiul este încă în desfășurare și, în esență, nu s-a încheiat”, a declarat Bagaei, adăugând că Iranul a insistat încă de la începutul negocierilor ca încetarea conflictului să fie „completă și pe toate fronturile”.

Oficialul iranian a avertizat că menținerea unei prezențe militare israeliene într-o așa-numită „zonă de securitate” din Liban ar reprezenta o încălcare a angajamentelor asumate.

„În acest caz, memorandumul de înțelegere ar fi considerat nul”, a afirmat el, conform EFE, citată de Agerpres.

Discuții Iran–SUA, condiționate de implementarea acordului

Bagaei a precizat că următoarea etapă a discuțiilor dintre Iran și Statele Unite, menită să ducă la un acord definitiv, depinde de respectarea integrală a prevederilor memorandumului.

În cazul Libanului, acesta a explicat că implementarea acordului presupune „încetarea totală a ostilităților și sfârșitul ocupației israeliene”.

Israelul menține prezența militară în sudul Libanului

În paralel, armata israeliană a anunțat că își menține pozițiile în sudul Libanului, potrivit unui ofițer al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), în ciuda prevederilor din acordul care vizează „garantarea integrității teritoriale a Libanului”.

Oficiali militari israelieni au precizat că armata va continua să acționeze împotriva „amenințărilor” identificate dincolo de perimetrul controlat și au menționat că sunt în desfășurare discuții privind măsuri suplimentare în cadrul negocierilor directe dintre Israel și Liban.

De asemenea, armata israeliană a publicat o hartă a zonei pe care o ocupă, marcând în roșu un perimetru extins de-a lungul frontierei sudice a Libanului, care depășește linia râului Litani, considerată anterior limită de avans a trupelor.

Noi acuzații de încălcare a acordului

Agenția națională de presă libaneză (ANN) a relatat că Israelul ar fi încălcat recent înțelegerea, după ce un atac asupra unui vehicul în sudul Libanului s-a soldat cu un mort la doar câteva ore după intrarea în vigoare a memorandumului, potrivit sursei citate.

Memorandumul dintre SUA și Iran privind încheierea conflictului a intrat în vigoare

Statele Unite și Iranul au semnat în cursul nopții de miercuri spre joi un memorandum de înțelegere privind încheierea conflictului dintre cele două părți. Documentul a fost semnat de la distanță și a intrat deja în vigoare. Președintele american Donald Trump a semnat copia acordului în timpul unei cine oficiale cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Versailles.

Documentul, care conține 14 puncte și mai puțin de 800 de cuvinte în versiunea sa oficială în limba engleză, lasă numeroase aspecte importante pentru negocierile viitoare. Printre acestea se numără programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor și viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile
stirileprotv.ro
image
Ciprian Ciucu a ieșit după aproape 3 ore de la DNA. Primarul General a anunțat că nu demisionează: știu că voi avea o tinichea de coadă/ vreau să-mi duc mandatul ca și cum această treabă nu există
gandul.ro
image
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns"
mediafax.ro
image
Ce au făcut Cristina Răduț și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova înainte de cununie. Au dat cărțile pe față abia acum
fanatik.ro
image
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
digisport.ro
image
Ce face astăzi Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, la 10 ani de la divorț. Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Ciucu, audiat 2 ore la DNA. SURSE: Control judiciar, fiind suspectat de luare de mită. Reacţia primarului
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 37 de lei la recalculare. De ce unii pensionari se pot trezi cu o pensie mai mică?
newsweek.ro
image
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
prosport.ro
image
Românii care pot primi bani în plus față de șomaj. Ajutorul se acordă timp de până la doi ani în anumite situații
playtech.ro
image
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
digisport.ro
image
Nicolai Tand nu a uitat niciodată de satul din Maramureș în care a crescut: „Când mă întorc acasă, îi simt mai aproape de părinții mei”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, întoarce pe interzis după ce a îmbrățișat un polițist de la circulație FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci cartofi!” Are două pensii: „Am cotizat 40 de ani!”
click.ro
image
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
click.ro
image
Grecia declară stare de urgență pe două insule din Marea Egee din cauza penuriei de apă. Consumul turiștilor amplifică problema
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
Jane Seymour foto Instagram jpg
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
image
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci cartofi!” Are două pensii: „Am cotizat 40 de ani!”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate