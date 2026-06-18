Iranul avertizează Israelul privind retragerea din sudul Libanului: „Atât timp cât ocupația continuă, războiul este încă în desfășurare”

Un eventual refuz al Israelului de a se retrage complet din sudul Libanului ar reprezenta o încălcare a memorandumului de înțelegere încheiat între Teheran și Washington și ar putea duce la anularea acestuia, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Într-un interviu acordat publicației libaneze Al Akhbar, oficialul iranian a subliniat că Teheranul interpretează garanțiile din acord ca incluzând nu doar încetarea ostilităților, ci și retragerea totală a forțelor israeliene din orice teritoriu libanez ocupat.

„Atât timp cât ocupația continuă, se poate spune că războiul este încă în desfășurare și, în esență, nu s-a încheiat”, a declarat Bagaei, adăugând că Iranul a insistat încă de la începutul negocierilor ca încetarea conflictului să fie „completă și pe toate fronturile”.

Oficialul iranian a avertizat că menținerea unei prezențe militare israeliene într-o așa-numită „zonă de securitate” din Liban ar reprezenta o încălcare a angajamentelor asumate.

„În acest caz, memorandumul de înțelegere ar fi considerat nul”, a afirmat el, conform EFE, citată de Agerpres.

Discuții Iran–SUA, condiționate de implementarea acordului

Bagaei a precizat că următoarea etapă a discuțiilor dintre Iran și Statele Unite, menită să ducă la un acord definitiv, depinde de respectarea integrală a prevederilor memorandumului.

În cazul Libanului, acesta a explicat că implementarea acordului presupune „încetarea totală a ostilităților și sfârșitul ocupației israeliene”.

Israelul menține prezența militară în sudul Libanului

În paralel, armata israeliană a anunțat că își menține pozițiile în sudul Libanului, potrivit unui ofițer al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), în ciuda prevederilor din acordul care vizează „garantarea integrității teritoriale a Libanului”.

Oficiali militari israelieni au precizat că armata va continua să acționeze împotriva „amenințărilor” identificate dincolo de perimetrul controlat și au menționat că sunt în desfășurare discuții privind măsuri suplimentare în cadrul negocierilor directe dintre Israel și Liban.

De asemenea, armata israeliană a publicat o hartă a zonei pe care o ocupă, marcând în roșu un perimetru extins de-a lungul frontierei sudice a Libanului, care depășește linia râului Litani, considerată anterior limită de avans a trupelor.

Noi acuzații de încălcare a acordului

Agenția națională de presă libaneză (ANN) a relatat că Israelul ar fi încălcat recent înțelegerea, după ce un atac asupra unui vehicul în sudul Libanului s-a soldat cu un mort la doar câteva ore după intrarea în vigoare a memorandumului, potrivit sursei citate.

Memorandumul dintre SUA și Iran privind încheierea conflictului a intrat în vigoare

Statele Unite și Iranul au semnat în cursul nopții de miercuri spre joi un memorandum de înțelegere privind încheierea conflictului dintre cele două părți. Documentul a fost semnat de la distanță și a intrat deja în vigoare. Președintele american Donald Trump a semnat copia acordului în timpul unei cine oficiale cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Versailles.

Documentul, care conține 14 puncte și mai puțin de 800 de cuvinte în versiunea sa oficială în limba engleză, lasă numeroase aspecte importante pentru negocierile viitoare. Printre acestea se numără programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor și viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.