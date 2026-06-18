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Atenție la detalii (în care se poate ascunde diavolul): nu este „acord de pace” ci un „memorandum”

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Documentul semnat între SUA și Iran NU este un protocol de acord (sau memorandum privind o înțelegere, sau MOU) și nu un tratat de pace definitiv. Acesta este motivul pentru care Trump a ținut să spună foarte limpede că, din punctul său de vedere, memorandumul nu este „definitiv” și că, dacă va fi cazul și diverse circumstanțe o vor cere, „vom reîncepe să aruncăm bombe”” „este un protocol de acord. Dacă asta nu place, dacă nu stau cuminți, vom începe din nou să aruncăm bombe drept în capul lor, s-a înțeles? Asta fiindcă se comportă urât de 47 de ani”.

Conflict Iran SUA piese de sah foto shutterstock jpg

Este justificată euforia generală care a însoțit momentul semnării documentului? Desigur, deoarece se pot face din nou afaceri, navele vor circula liber prin strâmtoarea Ormuz, deci cel puțin două luni de respiro în care marii jucători interesați să-și poată reface, cel puțin parțial, rezervele strategice la care fuseseră nevoiți să apeleze pentru a calma sentimentul de disperare care începuse să se facă simțit pe piețe.

Dar două luni, numai două luni dă răgaz documentul respectiv pentru ca părțile să înceapă discuțiile aprofundate și extrem, extrem de complicate în vederea ajungerii la un Acord de Pace sau, în varianta ideală. La un Tratat de Pace.

Nu este nicidecum vorba despre detalii administrative și, fiindcă este vorba despre o chestiune de importanță enormă și care interesează chiar și România, poate ar trebui să lămurim termenii folosiți.

Aveți AICI totalitatea termenilor recunoscuți de ONU în negocierile privind acest tip de problematică. Lectura lor este foarte utilă deoarece ne arată cât de mare mai este distanța față de un acord de pace care se liniștească cu adevărat lucrurile și, cu atât mai mult, față de un autentic tratat de pace care să fie semnat nu la distanță, ca documentul de acum, ci în condiții normale, sub garanția comunității internaționale.

Vor fi oare suficiente două luni pentru a rezolva măcar principalele puncte divergente de pe lista problemelor strategice dintre Iran și SUA? Desigur că nu, dar este cert că există acum un orizont de speranță și se poate demara un proces de recâștigare a încrederii reciproce și de acceptare a unor garanții reciproc controlabile și cu garanția Agenției internaționale pentru energia atomică pentru operațiunea de  diluare a stocurilor iraniene de uraniu îmbogățit.

Dar rămâne absolut deschisă -și total incertă – întrebarea privind capacitatea americanilor de a influența Israelul, convingându-l sau obligându-l să se retragă din sudul Libanului acolo unde arata sa își stabilește bazele pentru un control pe durată nedefinită. Degeaba Memorandumul vorbește despre garantarea încetării operațiunilor din Liban unde este prevăzută „încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Degeaba. Așa cum spunea foarte limpede Bezalel Smotrich ministrul israelian de finanțe (extremă dreapta ultra-religioasă), :”nu va exista niciun fel de retragere din Liban, nici vineri și nici după aceea. Vom rămâne în Libanul de sud și ne vom întări prezența acolo...atât timp cât Hezbollah nu va fi dezarmat, vom rămâne acolo pe lungă durată, atât timp cât este nevoie, garantând armatei deplina libertate de acțiune”. În plus, înaltul oficial israelian a mai spus că țara ocupă acum aproximativ 70% din Banda Gaza, acolo unde „linia galbenă de demarcație” care „delimitează această ocupație a fost acum extinsă.

Ce se va alege din Memorandum dacă, încă înainte să înceapă negocierile  din cele două luni prevăzute, unul dintre punctele sale este declarat nul și neavenit așa cum o face ministrul israelian în momentul în care spune că textul respectiv „este unul prost pentru Israel și pentru întreaga lume”? Problema este cu atât mai delicată și cu perspective greu de imaginat din moment ce, după cum știți, atacurile împotriva bazelor strategice ale Iranului au fost făcute atât de aviația israeliană cât și d cea americană iar acum, se plâng israelienii, ei nu sunt parte a procesului care a dus la semnarea Memorandumului și, așa cum stau acum lucrurile, nu vor fi chemați la discuțiile privind un Acord sau un Tratat de Pace.

În consecință, Memorandumul, din cauza acestei poziții extreme a Israelului, pare menit să meargă pe un drum nou: nu va fi un document care să negocieze o pace regională, cum și-ar fi dorit Trump în căutarea unui succes la noua candidatură pentru un Premiu Nobel. Dacă lucrurile rămân așa, e clar că va di vorba despre un viitor Acord sau Tratat bilateral care să nu-i oblige decât pe cei doi semnatari ai săi.

Restul să se omoare în veselie ca acum, foarte departe de orice reguli general admise pentru purtarea războaielor, prinși în milenarul lor cerc al urii și disperării.

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