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„A fost păcălit”. Presa americană îl face zob pe Donald Trump, după concesiile făcute Iranului

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Presa americană condamnă concesiunile făcute Iranului de preşedintele Donald Trump, arătând că obiectivele declarate înainte de război au fost date uitării, puterea de la Teheran s-a întărit, costul conflictului este uriaş, iar detaliile acordului dintre SUA şi Iran sunt încă neclare.

Donald Trump, președintele SUA
Donald Trump, președinte SUA FOTO: AFP

Trump a semnat miercuri un protocol parafat şi de preşedintele iranian Masoud Pezeshkian pentru a pune capăt conflictului declanşat în 28 februarie de atacurile Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

La întoarcerea acasă de la summitul G7 din Franţa, el urmează însă să fie întâmpinat de un val de critici atât din partea celor care se opun războiului, cât şi a celor care iniţial l-au susţinut, potrivit Agerpres.

Fox News, televiziunea preferată a liderului de la Casa Albă, are o atitudine neobişnuită, remarcă AFP. Postul dă cea mai mare pondere celor care afirmă că acordul-cadru oferă Iranului avantaje financiare enorme fără a pretinde în schimb dezmembrarea infrastructurii nucleare.

Agenţia apreciază că televiziunea nu va putea fi convinsă de comunicarea anturajului preşedintelui. "Deşi administraţia prezintă acordul ca pe un salt înainte, criticii susţin că concesiunile făcute Iranului depăşesc cu mult angajamentele obţinute în schimb", a afirmat Fox News.

Canalul MS Now (fost MSNBC), apropiat de Partidul Democrat, observă la rândul său: "Casa Albă a acceptat această prelungire a armistiţiului care nu corespunde niciunuia din obiectivele dinainte de război, făcând în acelaşi timp concesii financiare enorme Teheranului". "În prezent, administraţia face eforturi disperate de a susţine contrariul. Pur şi simplu, Trump a fost păcălit de iranieni şi nimeni nu-i crede povestea alternativă".

Wall Street Journal consideră că acordul este "cel mai mare pariu de politică externă din cel de-al doilea mandat al preşedintelui", pentru care Trump "va trebui să înfrunte opoziţia durilor din politica iraniană, care afirmă că preşedintele cedează mult mai mult decât obţine".

Ziarul critică şi semnarea electronică a acordului în decorul aurit de la Versailles, alături de Emmanuel Macron, care nu ar fi pe gustul tuturor, observând că gestul subminează ceremonia de semnare prevăzută în zilele următoare.

New York Times scrie că republica islamică este epuizată după conflict, dar documentul semnat nu este în niciun fel o "capitulare". Cotidianul pe care Trump l-a desconsiderat public de mai multe ori afirmă că iranienii "au multe motive de bucurie" şi "au dovedit că pot folosi haosul economic ca armă".

Înainte de război, Trump vorbea despre posibilitatea prăbuşirii regimului de la Teheran; apoi despre eventuala preluare a puterii de către lideri mai dispuşi să negocieze. "În realitate, Trump a consolidat mai degrabă noua direcţie. Mai rău, Teheranul are astăzi mai multe motive obiective de a dori să obţină arma supremă", apreciază publicaţia.

Rezumatul, potrivit New York Times: Iranul a rămas timp de decenii în pragul înarmării nucleare, dar a fost bombardat în iunie 2025, apoi atacat din nou în februarie anul acesta, deci conducătorii ţării "ar putea foarte bine să se întrebe dacă strategia lor nucleară este bună".

Ziarul continuă cu observaţia că totul "a răcit în acelaşi timp mesajul despre puterea de cumpărare, pe care administraţia încerca să îl transmită înaintea alegerilor" din noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Televiziunea NBC, ca şi alte organizaţii media, compară acordul semnat cu precedenta înţelegere între Iran pe de o parte şi SUA alături de alte mari puteri, cea din 2015, cunoscută ca JCPOA. Acordul nuclear încheiat în timpul preşedinţiei lui Barack Obama "era un text detaliat, elaborat timp de doi ani", în timp ce "memorandumul lui Trump este doar un 'cadru', iar majoritatea marilor probleme mai trebuie rezolvate la negocierile viitoare".

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