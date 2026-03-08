search
Duminică, 8 Martie 2026
Cine e magnatul care continuă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce majoritatea operatorilor s-au retras

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

În timp ce atacurile iraniene au paralizat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii, flota controlată de un miliardar grec a continuat să navigheze prin zonă, asumându‑și riscuri pe care majoritatea transportatorilor le evită.

Armatorii dispuși să își asume riscuri obțin câștiguri substanțiale. FOTO Shutterstock
Armatorii dispuși să își asume riscuri obțin câștiguri substanțiale. FOTO Shutterstock

Este vorba despre magnatul George Prokopiou, o figură influentă în industria maritimă grecească, cunoscut pentru apetitul său pentru operațiuni cu risc ridicat, potrivit Financial Times.

Dynacom Tankers, compania miliardarului, a trimis mai multe petroliere prin strâmtoare după izbucnirea conflictului, într‑un moment în care numeroși armatori au suspendat tranzitele, pe fondul creșterii explozive a tarifelor de transport: un super‑tanker care parcurge ruta către Asia poate genera venituri zilnice de sute de mii de dolari, la care se adaugă costurile suplimentare de asigurare în zone de război.

Riscurile sunt însă imense, în contextul în care Iranul a amenințat că va incendia orice navă care încearcă să traverseze zona, iar mai multe vase au fost deja lovite, soldându‑se cu victime în rândul marinarilor.

Navele Dynacom au trecut însă prin strâmtoare cu transponderele oprite, o practică folosită pentru a reduce expunerea în zonele de conflict.

George Prokopiou deține o flotă imensă

Flota magnatului George Prokopiou numără peste 150 de nave, iar alte zeci sunt în construcție.

De‑a lungul ultimilor ani, compania miliardarului grec a transportat volume importante de petrol rusesc în cadrul regimului de sancțiuni, respectând însă regulile impuse de statele occidentale.

Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, sindicatele internaționale ale navigatorilor au impus companiilor plata unor bonusuri substanțiale pentru echipajele care acceptă să lucreze în zona Strâmtorii Ormuz, precum și dreptul de a refuza îmbarcarea fără penalizări.

Riscuri uriașe, câștiguri considerabile

Decizia lui Prokopiou de a continua operațiunile în regiune reflectă atât stilul său de business, cât și oportunitatea financiară creată de situația de criză, potrivit analiștilor din industrie, care spun că, în perioade de volatilitate extremă, armatorii dispuși să își asume riscuri ies adesea în evidență și obțin câștiguri considerabile.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, un petrolier ancorat în largul coastelor Kuweitului a suferit o „explozie puternică” după ce unul dintre tancurile sale a fost avariat, a indicat joi, 5 martie, agenţia britanică pentru siguranţă maritimă UKTMO.

