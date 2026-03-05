search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Iranul anunță că a atacat grupări kurde din Irak. Sunt considerate cea mai bine organizată facțiune a opoziției iraniene. Reacția unui lider kurd

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Iranul a anunțat joi, 5 martie, că a lovit grupări kurde din Irak „opuse revoluției”, în timp ce relatări din presă indică faptul că SUA ar analiza înarmarea unor miliții kurde pentru a se infiltra în Iran.

Irak/FOTO: Shutterstock
Irak/FOTO: Shutterstock

Loviturile, în urma cărora a fost ucis un membru al unui grup kurd iranian aflat în exil, potrivit unui reprezentant, au avut loc după un avertisment transmis de oficiali iranieni, scrie The Guardian.

„Grupările separatiste nu ar trebui să creadă că a bătut un vânt favorabil și să încerce să acționeze”, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, citat de agenția AFP.

Potrivit BBC, atacurile asupra kurzilor au loc în contextul speculațiilor potrivit cărora președintele Donald Trump ar dori ca acestea să se alăture luptei împotriva Iranului, în timp ce loviturile SUA și Israel continuă.

O persoană a fost ucisă și alte trei rănite în urma atacurilor iraniene de marți și miercuri asupra unor baze aparținând a două grupări kurde de opoziție diferite, a confirmat BBC.

BBC a vizitat locurile unde au avut loc aceste atacuri.

O bază kurdă a fost grav avariată după un atac cu rachetă, iar la o altă bază a KDPI a avut loc un atac dublu cu drone în urma căruia ar fi fost rănit un civil.

Un lider al KDPI a declarat că kurzii ar putea lupta în curând în Iran, fără a preciza când, și nu a comentat informațiile despre presupuse discuții recente cu Donald Trump.

Un luptător pe nume Hassan, în vârstă de 25 de ani, înarmat cu un AK-47, a spus că este nerăbdător să meargă în Iran pentru a lupta pentru libertate.

Suntem mai aproape ca niciodată”, a spus el.

Militanții kurzi, care își au bazele peste graniță, în Irak, au început ofensiva miercuri în nord-vestul Iranului. Potrivit postului CNN, CIA analiza marți planuri pentru înarmarea forțelor kurde, cu scopul de a provoca o revoltă populară.

Grupările kurde sunt considerate pe scară largă cea mai bine organizată facțiune a opoziției iraniene fragmentate și se crede că dispun de mii de combatanți experimentați.

Întrebat despre implicarea kurzilor, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat jurnaliștilor: „Niciunul dintre obiectivele noastre nu se bazează pe sprijinul sau înarmarea unei anumite forțe”. 

„Suntem conștienți de ceea ce ar putea face alte entități, însă obiectivele noastre nu sunt centrate pe acest lucru”, a adăugat el.

Kurdistan „nu trebuie să devină parte a niciunui conflict”

Nechirvan Barzani, președintele regiunii Kurdistan din Irak, a emis o declarație cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la revolta kurdă din 1991, în care pare să facă referire și la conflictul actual din Orientul Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a spus:

„La această comemorare reiterăm că regiunea Kurdistan, ca întotdeauna, trebuie să rămână un factor cheie pentru pace și stabilitate și nu trebuie să devină parte a niciunui conflict sau a vreunei escaladări militare care afectează viața și securitatea cetățenilor noștri.

Protejarea integrității teritoriale a regiunii Kurdistan și a realizărilor noastre constituționale poate fi asigurată doar prin unitatea, coeziunea și responsabilitatea națională comună a tuturor forțelor politice și componentelor din Kurdistan.

Fie ca această comemorare să ne inspire să depășim provocările și să aprofundăm cultura conviețuirii și a toleranței.

Loialitatea față de sângele martirilor înseamnă să rămânem uniți, mână în mână; să lucrăm pentru a păstra stabilitatea și pentru a construi un viitor mai bun pentru generațiile viitoare.”

Declarația sa vine după informațiile potrivit cărora armata iraniană a vizat sediile forțelor kurde iraniene din nordul Irakului, în timp ce Teheranul și-a intensificat atacurile asupra regiunilor kurde atât din Iran, cât și din Irak, scrie The Guardian.

Oficiali kurzi au declarat pentru agenția AP că grupările disidente kurde iraniene din nordul Irakului se pregătesc pentru o posibilă operațiune militară transfrontalieră în Iran, iar SUA le-ar fi cerut kurzilor irakieni să le sprijine.

