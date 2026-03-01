Irakul declară trei zile de doliu naţional după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei

Irakul a decretat duminică trei zile de doliu naţional, ca urmare a morţii liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în urma atacurilor israeliene şi americane asupra Iranului.

„Cu profundă tristeţe, prezentăm condoleanţele noastre nobilului popor iranian şi întregii lumi musulmane”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului irakian, Bassem al-Awadi, referindu-se la decesul lui Khamenei în urma „unui act de agresiune flagrant”.

Sâmbătă seara, preşedintele american Donald Trump a anunţat pe Truth Social moartea ayatollahului, descriindu-l drept „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”. La câteva ore după acest anunţ, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. În atacuri au fost ucise şi fiica, nepotul, nora şi ginerele său.

În replică la loviturile atribuite SUA şi Israelului, Iranul a lansat atacuri de represalii asupra statelor vecine din Golf, vizând mai multe ţinte regionale.