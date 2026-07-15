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Iranul amenință că va bloca mai multe rute comerciale, după atacurile venite din partea SUA

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Iranul a amenințat miercuri că va bloca noi rute comerciale din regiune, în timp ce Statele Unite au lansat un nou val de lovituri asupra unor obiective militare.

stramtoarea ormuz iran
Iranul amenință că va bloca și alte rute comerciale FOTO Shutterstock

Gărzile Revoluționare iraniene au declarat că Strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor pune capăt „actelor lor de agresiune” și au avertizat că și alte rute regionale de export al petrolului și gazelor ar putea fi închise, potrivit BBC.

Avertismentul a venit după ce Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a anunțat că a desfășurat miercuri dimineață atacuri cu drone, avioane și nave militare asupra unor ținte din Iran, pe lângă o operațiune desfășurată pe parcursul a șapte ore în cursul nopții.

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor lovi podurile și centralele electrice ale Iranului săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor.

„Voi lăsa obiectivele din sectorul energetic la final, dar în cele din urmă vom lovi și infrastructura energetică”, a afirmat Trump într-un interviu acordat emisiunii Special Report with Bret Baier, difuzat marți seară.

Escaladarea declarațiilor are loc după ce Trump a afirmat că taxa de 20% pe care amenințase că o va impune în Strâmtoarea Hormuz va fi înlocuită de acorduri „masive” de comerț și investiții cu statele din Golf.

Marți seară, Statele Unite au reimpus blocada asupra porturilor iraniene, măsură care împiedică navele să tranziteze către și dinspre porturile și zonele de coastă ale Iranului.

Ca reacție, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a avertizat Washingtonul că ar trebui să se „aștepte la închiderea altor rute de export pentru petrol și gaze care servesc interesele Statelor Unite și ale aliaților săi”. Oficialii iranieni nu au precizat însă despre ce rute este vorba.

Între timp, televiziunea de stat iraniană a relatat că armata țării a desfășurat atacuri separate asupra unor obiective americane din Iordania, Kuweit și Bahrain.

La rândul lor, aliații Statelor Unite au anunțat că au interceptat drone și rachete lansate din Iran.

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