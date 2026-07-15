Trump amenință că va lovi podurile și centralele electrice din Iran dacă Teheranul nu revine la negocieri

Președintele american Donald Trump a avertizat că SUA vor bombarda infrastructura civilă a Iranului începând de săptămâna viitoare, în cazul în care Teheranul refuză să reia discuțiile diplomatice.

Declarațiile liderului de la Casa Albă, făcute în cadrul unui interviu pentru postul Fox News, survin pe fondul unor confruntări armate intense, cele două state făcând schimb de focuri pentru a patra zi consecutiv.

Anterior, Donald Trump a renunțat la planul de a impune o taxă de tranzit de 20% pentru navele de mărfuri din Strâmtoarea Ormuz, însă a decis reluarea blocadei navale asupra porturilor iraniene.

„Săptămâna viitoare va fi extrem de dificil pentru ei”, a declarat Trump. „Le vom scoate din funcțiune toate centralele electrice. Le vom distruge toate podurile, dacă nu revin la masa negocierilor.”

Avertismente privind crimele de război

Nu este prima dată când Washingtonul recurge la o astfel de retorică. În luna aprilie, Donald Trump a lansat amenințări similare la adresa infrastructurii civile iraniene.

La acea vreme, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a reacționat ferm: „Conform dreptului internațional, atacarea deliberată a civililor și a infrastructurii civile constituie o crimă de război”. Convențiile de la Geneva din 1949 interzic în mod explicit atacurile asupra obiectivelor esențiale pentru supraviețuirea populației civile.

Cu toate acestea, președintele american și-a menținut poziția în interviul acordat jurnalistului Bret Baier:

„Voi păstra țintele energetice pentru sfârșit, dar, în cele din urmă, le vom lovi și pe acestea”, a afirmat Trump.

Acesta a adăugat că negociatorii americani le-au transmis direct omologilor iranieni că ar face bine „să încheie un acord, altfel nu vor mai rămâne cu nimic”.

Escaladare militară în Golf

Schimbarea de retorică a coincis cu o amplă operațiune militară. La doar câteva ore după ce Trump a anunțat că taxa de tranzit în Ormuz va fi înlocuită cu „masive” acorduri comerciale și de investiții cu statele din Golf, aviația americană a declanșat un val de atacuri timp de șapte ore asupra unor ținte din Iran, reinstaurând totodată blocada portuară.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a precizat că au fost vizate „zeci” de ținte militare iraniene din proximitatea Strâmtorii Ormuz, scopul fiind „degradarea capacității Iranului de a amenința navigația comercială și echipajele civile”.

Reacția Teheranului și atacurile cu drone

Ca replică, Teheranul a lansat rachete și drone asupra unor baze utilizate de forțele americane în Iordania, Kuweit și Bahrain, conform televiziunii de stat iraniene IRIB.

În Kuweit, armata a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat drone de atac iraniene.

În Bahrain, ministerul de Interne a activat sirenele de alarmă aeriană, cerând populației să se adăpostească.

Washingtonul a acuzat Iranul că „țintește intenționat civilii”, după ce șapte nave comerciale au fost atacate în regiune. Potrivit Centcom, agresiunile s-au soldat cu „aproape zece membri ai echipajelor morți, răniți sau dați dispăruți”. Printre victime se numără și un marinar indian, ucis la bordul unui petrolier din Emiratele Arabe Unite.

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Gărzile Revoluționare din Iran (IRGC) au confirmat ulterior atacurile, susținând că navele vizate au ignorat avertismentele și au încercat să traverseze o zonă minată.

De ce se clatină strategia lui Trump în dosarul iranian

Răsturnarea de situație de la Washington – unde propunerea privind taxa de tranzit a rezistat mai puțin de 24 de ore – trădează dificultățile unui președinte care caută soluții neconvenționale pentru a ieși dintr-un impas geopolitic major.

Luni, Trump anunța că toate navele din Strâmtoarea Ormuz, inclusiv cele ale aliaților, vor plăti o taxă de 20% pentru a acoperi costurile de securitate suportate de SUA. Marți, ideea a fost abandonată în favoarea unor promisiuni de „investiții masive” din partea monarhiilor din Golf.

Această inconsecvență arată limitele strategiei americane într-un conflict care durează de mai bine de patru luni. Deși acordul de înțelegere (MOU) semnat recent părea să ofere un cadru de negociere, acesta este acum considerat „complet mort”.

Dilema de la Casa Albă: Alegerile și inflația

Pentru Donald Trump, miza este dublă. Pe plan extern, o escaladare militară masivă riscă să blocheze total Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru economia globală. Iranul, deși slăbit militar, deține controlul geografic și poate perturba grav piețele energetice.

Pe plan intern, republicanii se tem că o nouă creștere a prețului combustibililor ar putea anula progresele recente privind scăderea inflației, exact înainte de alegerile parlamentare parțiale (midterms) din noiembrie.

În timp ce diplomații iranieni subliniază că „presiunile economice și blocada” nu vor forța Teheranul să cedeze, Washingtonul pare blocat într-un război de uzură. Fără o cale clară de ieșire și cu spectrul unui nou „război nesfârșit” în Orientul Mijlociu, administrația Trump se confruntă cu aceeași întrebare fundamentală: cine va avea mai multă răbdare – Iranul, sugrumat economic, sau SUA, presate de realitățile politice de acasă?