search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Viceprim-ministrul Tánczos Barna, la Interviurile Adevărul, de la ora 17.30

Donald Trump a notificat Congresul SUA cu privire la un nou război împotriva Iranului după ce abia se votase încetarea ostilităților

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Preşedintele Donald Trump a notificat oficial legislatorii în weekend că Statele Unite se află din nou în război cu Iranul, ceea ce acordă administraţiei sale un termen suplimentar de 60 de zile pentru a recurge la forţă militară în regiune fără aprobarea Congresului.

Congresul SUA
Congresul SUA FOTO: Shutterstock

Într-o scrisoare adresată Congresului, datată 10 iulie şi obţinută de POLITICO, Trump a declarat că atacurile care au început pe 7 iulie reprezintă o acţiune militară în conformitate cu responsabilitatea sa „de a proteja cetăţenii americani şi interesele Statelor Unite, atât pe teritoriul naţional, cât şi în străinătate”.

Acest război intermitent s-a dovedit foarte dificil de rezolvat pentru Trump, în contextul în care cele două ţări se luptă pentru controlul Strâmtorii Ormuz, un punct strategic vital pentru aprovizionarea mondială cu energie. Trump şi-a exprimat furia faţă de incapacitatea de a încheia un acord de pace cu Iranul, în timp ce republicanii se tem să nu fie învinuiţi pentru preţurile ridicate la benzină în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Trump a intensificat şi mai mult presiunea militară asupra Iranului luni, declarând că SUA vor reimpune un blocaj şi vor prelua controlul asupra strâmtorii, percepând taxe navelor care tranzitează această cale navigabilă.

Notificarea adresată legislatorilor vine în urma declaraţiei lui Trump conform căreia armistiţiul de două luni cu Iranul s-a încheiat oficial. Armistiţiul, declarat iniţial în aprilie, a fost fragil încă de la început, pe fondul atacurilor frecvente din partea ambelor ţări, deşi administraţia Trump a insistat în repetate rânduri că nu s-a reluat un război pe scară largă.

Oficialii Comandamentului Central al SUA au declarat că forţele militare americane au lovit peste 300 de ţinte militare iraniene în ultima săptămână, ca represalii pentru ostilităţile continue ale Teheranului în strâmtoare.

Luni, forţele americane au lansat atacuri suplimentare împotriva Iranului „la indicaţia comandantului suprem”, a precizat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat. „Aceste atacuri vor continua să impună un cost greu forţelor iraniene şi să le diminueze capacitatea de a ataca civili nevinovaţi şi navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz”, se arată în comunicatul CENTCOM.

Trump îi informase anterior pe legislatori, în luna mai, că războiul declanşat în februarie „s-a încheiat”, anulând astfel termenul legal de 60 de zile în urma căruia operaţiunile militare trebuie să înceteze dacă nu au autorizarea Congresului. Armistiţiul care intrase în vigoare la începutul lunii aprilie fusese prelungit pe termen nelimitat, iar Casa Albă a susţinut că această măsură a oprit curgerea termenului privind puterile de război.

Oponenţii războiului de la Capitol Hill au susţinut însă că acest argument reprezintă o interpretare eronată a legii. Aceştia au subliniat că Marina SUA continua să menţină un blocaj menit să forţeze mâna Teheranului, chiar dacă operaţiunile militare majore fuseseră suspendate.

Notificarea complică eforturile congresului de a pune capăt războiului

Noua notificare complică probabil eforturile în curs ale Congresului de a pune capăt războiului din Iran.

Luna trecută, Senatul a votat în favoarea încetării ostilităţilor, într-o acţiune de frondă la adresa preşedintelui rămasă totuşi în mare parte simbolică, dar totuşi o înfrângere pentru Trump, care a asistat la o erodare treptată a sprijinului Congresului pentru angajamentele sale militare împotriva Teheranului.

Acel vot, cu 50 de voturi pentru şi 48 împotrivă, a fost determinat de patru republicani care s-au alăturat democraţilor pentru a vota împotriva războiului, cu excepţia cazului în care acesta primea undă verde din partea Congresului. Voturile lor, combinate cu absenţele senatorilor Dave McCormick şi Mitch McConnell, au fost suficiente pentru a impulsiona adoptarea măsurii privind puterile de război.

Acţiunea Senatului a urmat unui vot similar, încununat de succes, din Camera Reprezentanţilor, unde patru republicani s-au alăturat democraţilor pentru a solicita, cu 215 voturi la 208, încetarea operaţiunilor militare în Iran, cu excepţia cazului în care acestea ar fi autorizate de Congres.

Însă impactul juridic al acestor voturi a fost limitat. Rezoluţiile concurente sunt acte legislative care nu au fost încă testate din punct de vedere juridic şi care nu sunt transmise preşedintelui pentru a fi promulgate. Orice măsură care ar putea restricţiona aceste puteri prezidenţiale s-ar confrunta, aproape sigur, cu un veto din partea Casei Albe.

În scrisoarea adresată Congresului, Trump a scris că forţele militare americane „rămân pregătite să ia măsuri suplimentare, după cum este necesar şi adecvat, pentru a face faţă unor noi ameninţări şi atacuri asupra Statelor Unite sau a aliaţilor şi partenerilor săi şi pentru a se asigura că Guvernul Republicii Islamice Iran încetează să mai reprezinte o ameninţare pentru Statele Unite şi pentru aliaţii şi partenerii noştri”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine e starul care s-a separat de iubita celebră
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Traian Băsescu a numit naționala care va câștiga Cupa Mondială
digisport.ro
image
Speak a dat cărțile pe față! De ce nu l-a plăcut deloc pe Florin Ristei la început
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Blocurile afectate de incendii sau explozii pot intra în programul de consolidare. Actele necesare şi cum se face înscrierea
playtech.ro
image
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Lamine Yamal, înainte de Franța - Spania: "Să nu vă așteptați la ceva de la mine!"
digisport.ro
image
„Zombie filler”, noua procedură estetică ce stârnește controverse. Grăsimea provenită de la donatori decedați este folosită pentru mărirea sânilor și a feselor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Moment istoric pentru România. Un elev reprezintă România la WorldSkills-Shanghai, disciplina „Sudor”
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Care sunt liceele din București unde s-a intrat cu cele mai mici medii în 2025. Cum arată clasamentul și rezultatele la Bacalaureat
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
Cartofi cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1140146435 jpg
Cartofii care seduc: rumeniți perfect, cu ciuperci aromate
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!