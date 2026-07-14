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Donald Trump renunță la taxa de 20% pentru navele din Strâmtoarea Ormuz. Președintele SUA schimbă strategia după discuții cu statele din Golf

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Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump a renunțat la planul anunțat cu o zi înainte privind introducerea unei taxe de 20% pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz și spune că va înlocui această măsură cu acorduri comerciale și de investiții cu statele din Golful Persic.

Președintele american Donald Trump. FOTO: AFP
Președintele american Donald Trump. FOTO: AFP

Anunțul a fost făcut marți de liderul de la Casa Albă pe platforma sa de socializare Truth Social. Trump a precizat că a decis să înlocuiască „remunerația” de 20% aplicată încărcăturilor navelor cu parteneriate economice negociate cu țările din regiune.

„Am decis” să înlocuiesc această „remunerație care să corespundă la 20% din valoarea încărcăturilor” cu „acorduri de comerț și investiții pe care diverse state de la Golful Persic le vor încheia cu Statele Unite”, a transmis președintele american.

Decizia vine la mai puțin de 24 de ore după ce Trump anunțase intenția de a impune taxa, o măsură criticată de specialiști, care au atras atenția că ar putea intra în conflict cu principiul libertății de navigație garantat de dreptul internațional.

Conform președintelui american, schimbarea de strategie a venit după „discuții foarte productive” cu statele din Golful Persic.

Trump menține presiunea asupra Iranului

În același mesaj, Donald Trump și-a reafirmat intenția de a impune o „blocadă TOTALĂ” asupra porturilor iraniene, măsură despre care armata americană a anunțat că urma să intre în vigoare marți, la ora 20:00 GMT (23:00, ora României).

Trump declarase luni că Statele Unite vor deveni „gardienii Strâmtorii Ormuz”, după intensificarea bombardamentelor asupra Iranului, la un nivel fără precedent de la armistițiul din aprilie.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, prin care trece o parte semnificativă din exporturile de energie ale statelor din regiune.

Iranul avertizează SUA și statele din Golf

Comandamentul militar iranian a reacționat, afirmând că nu va permite Statelor Unite „să se amestece” în Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, autoritățile iraniene au avertizat statele vecine din Golful Persic împotriva oricărei forme de cooperare cu Washingtonul.

Tensiunile dintre SUA și Iran s-au amplificat în ultimele săptămâni, pe fondul operațiunilor militare și al disputelor privind controlul asupra rutelor strategice din regiune.

Donald Trump a notificat Congresul SUA cu privire la un nou război împotriva Iranului după ce abia se votase încetarea ostilităților

Preşedintele Donald Trump a notificat oficial legislatorii în weekend că Statele Unite se află din nou în război cu Iranul, ceea ce acordă administraţiei sale un termen suplimentar de 60 de zile pentru a recurge la forţă militară în regiune fără aprobarea Congresului.

Într-o scrisoare adresată Congresului, datată 10 iulie şi obţinută de POLITICO, Trump a declarat că atacurile care au început pe 7 iulie reprezintă o acţiune militară în conformitate cu responsabilitatea sa „de a proteja cetăţenii americani şi interesele Statelor Unite, atât pe teritoriul naţional, cât şi în străinătate”.

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