search
Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul a capturat două nave în Strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a suspendat atacurile

0
0
Publicat:

Iranul a capturat, miercuri, două nave în Strâmtoarea Ormuz, după ce președintele american Donald Trump a suspendat atacurile pe termen nelimitat, fără ca negocierile de pace să dea semne de reluare.

Nava MSC Francesca FOTO: X

Potrivit agenției de știri semi-oficială iraniană, Tasnim, Garda Revoluționară a capturat două nave pentru încălcări ale legislației maritime și le-a escortat către țărmurile iraniene. Este pentru prima dată când Iranul capturează nave, încă de la începutul războiului din Orient.

Navele au fost identificate ca fiind „MSC Francesca” și „Epaminondas”, care, potrivit informațiilor, au fost îndreptate spre coastele iraniene după ce „au operat fără autorizația necesară și pentru că au manipulat sistemele de navigație”, potrivit Mediafax.

Potrivit unui comunicat oficial al Gărzilor revoluționare Islamice, „Perturbarea ordinii și a siguranței în strâmtoarea Ormuz reprezintă linia noastră roșie.”

Anterior, Organizația de Operațiuni Comerciale Maritime din Marea Britanie a precizat că cele două nave au fost atacate cu focuri de armă, în apropierea coastei Iraniene. Ulterior, BBC a raportat că o a treia navă a fost atacată.

Compania de informații maritime Vanguard a precizat pentru BBC că nava a fost vizată șa aproximativ 6 mile maritime (11,112 kilometri) de coastele Iranului. Nava a fost contactată de IRGC și „i s-a ordonat să ancoreze”. Nava a semnalat „avarii la corp și la spațiile de locuit”, potrivit sursei citate.

Reamintim că marți seară, președintele SUA, Donald Trump, a acceptat cererea mediatorilor Pakistanezi „de a amâna atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestei țări vor veni cu o propunere unitară … și discuțiile se vor încheia, într-un fel sau altul”.

  Cu toate acestea, SUA va continua blocada impusă asupra comerțului maritim al Iranului. Teheranul consideră că blocada impusă de SUA este un act de război, iar oficialii iranieni au declarat că nu vor renunța la blocada Strâmtorii Ormuz, atâta timp cât blocada SUA continuă.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
