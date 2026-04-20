Video SUA au capturat o navă iraniană în Golful Oman după ce a încercat să spargă blocada navală impusă de Washington

Comandamentul Central al SUA a publicat o înregistrare video cu mesajul de avertizare transmis de nava USS Spruance către cargoul M/V Touska, susținând că imaginile surprind momentele dinaintea capturării navei, după ce aceasta a încălcat linia de blocadă impusă de SUA în Golful Oman.

Armata Statelor Unite a preluat controlul asupra unei nave cargo sub pavilion iranian care a încercat să treacă de o blocadă americană în apropierea strâmtorii Ormuz, a anunțat duminică Donald Trump, determinând Teheranul să-l acuze că a încălcat armistițiul fragil dintre cele două țări, potrivit The Guardian.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a spus că o „navă de marfă sub pavilion iranian numită TOUSKA” a încercat să treacă de blocada navală a SUA, „iar lucrurile nu au mers bine pentru ei”.

Trump a declarat că un distrugător al marinei americane, dotat cu rachete ghidate, a avertizat nava Touska să oprească în Golful Oman, însă aceasta nu s-a conformat. „Nava [noastră] militară i-a oprit pe loc, perforând camera motoarelor”, a spus Trump, adăugând că pușcașii marini americani au acum custodia navei.

„TOUSKA se află sub sancțiunile Trezoreriei SUA din cauza istoricului său de activități ilegale”, a mai afirmat Trump. Nava figurează pe lista Departamentului Trezoreriei cu nave sancționate.

Armata Iranului a promis că va răspunde și a acuzat Statele Unite că au „încălcat armistițiul” aflat în vigoare din 8 aprilie.

„Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor riposta împotriva acestui act de piraterie armată și împotriva armatei SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al centrului de comandă Khatam Al-Anbiya, citat de agenția ISNA.

Mass-media de stat iraniană a relatat, de asemenea, că Teheranul a respins noi discuții de pace, invocând blocada în curs, retorica amenințătoare și pozițiile schimbătoare ale Washingtonului, precum și „cererile excesive”.

Un videoclip publicat ulterior pe rețelele sociale de Departamentul american al Apărării arată interceptarea navei de către forțele SUA. În înregistrare se aude cum echipajul navei este avertizat că se va deschide focul dacă refuză să oprească. „Evacuați camera motoarelor”, se aude spunând un marinar american. „Suntem pregătiți să deschidem foc de neutralizare.”

Imaginile arată apoi cum distrugătorul USS Spruance trage asupra navei Touska.

Nava cargo a fost oprită în apropierea frontierei Iranului cu Pakistanul și are peste 900 de picioare lungime (aproximativ 274 de metri), potrivit site-ului de monitorizare Marine Traffic

Guvernul iranian nu a comentat încă oficial.

Cea mai recentă acțiune militară a SUA ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea prelungirii armistițiului dintre cele două state aflate în conflict.

Trump anunțase anterior că oficiali americani urmau să se deplaseze luni în Pakistan pentru noi discuții cu liderii iranieni privind conflictul în desfășurare dintre SUA și Israel pe teritoriul Iranului.

Nava Touska plecase anterior din Port Klang, un port important din Malaysia, înainte de a încerca să treacă de blocada americană, potrivit datelor de monitorizare furnizate de TankerTrackers.com.