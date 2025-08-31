search
Duminică, 31 August 2025
Indonezia taie salariile parlamentarilor după proteste violente. Parlamentele, cuprinse de flăcări

Publicat:

Partidele politice din Indonezia au decis să elimine o serie de privilegii pentru parlamentari, într-o încercare de a calma protestele antiguvernamentale care au dus la moartea a cinci persoane.

Indonezia, zguduită de proteste violente FOTO: X
Indonezia, zguduită de proteste violente FOTO: X

Autoritățile din Indonezia au decis reducerea salariilor și a privilegiilor parlamentare, într-o încercare de a calma protestele antiguvernamentale care au dus la moartea a cinci persoane și la cele mai violente manifestații din ultimele decenii în cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, informează Reuters.

Inițial, demonstrațiile au început ca un protest pașnic împotriva salariilor excesive și a alocațiilor de cazare acordate parlamentarilor. Situația a degenerat însă vineri, după ce un motociclist a fost ucis în timpul unei intervenții a poliției. Casele unor politicieni și clădiri ale parlamentelor provinciale au fost jefuite sau incendiate, iar violențele au afectat și bursa și moneda națională.

Concesiile guvernamentale, considerate insuficiente 

Președintele Prabowo Subianto, flancat de liderii partidelor politice, a declarat într-o conferință de presă că a ordonat armatei și poliției să acționeze ferm împotriva protestatarilor violenți și jefuitorilor, avertizând că unele acțiuni pot fi încadrate ca „terorism” și „trădare”.

„Liderii din Parlament au căzut de acord să revoce unele dintre politicile parlamentare, inclusiv mărimea indemnizațiilor pentru membrii săi și un moratoriu pentru deplasările în străinătate”, a afirmat Prabowo.

Decizia a fost luată după o întâlnire între președinte și membri ai guvernului, iar Prabowo și-a amânat vizita în China. Oficialii au sosit la palatul prezidențial în mașini cu numere obișnuite, iar efective suplimentare ale armatei au fost dislocate pentru securitatea palatului și a locuințelor miniștrilor.

Reacția liderilor studențești 

Muzammil Ihsan, liderul confederației organizațiilor studențești care au inițiat protestele, a declarat că reducerea privilegiilor „nu este suficientă” și că sunt posibile noi manifestații. „Guvernul trebuie să rezolve probleme cu rădăcini adânci. Furia de pe străzi nu este fără cauză”, a spus Ihsan.

Citește și: A cincea noapte de proteste în Serbia: sediile partidului de guvernământ au fost incendiate

Tegar Afriansyah, liderul Ligii pentru Democrație a Studenților Indonezieni, a adăugat că anunțul președintelui nu rezolvă problema principală: „oligarhia politică și o structură economică inegală”.

Parlamente incendiate și jafuri în mai multe provincii 

Protestatarii au incendiat clădirile parlamentelor regionale din West Nusa Tenggara, Pekalongan și Cirebon, la o zi după ce trei persoane au murit în violențele care au cuprins țara. Detik.com a relatat că birourile parlamentare din Cirebon au fost jefuite, iar poliția a folosit gaze lacrimogene în Pekalongan și West Nusa Tenggara pentru a dispersa mulțimea.

În Makassar, capitala provinciei Sulawesi de Sud, un protest soldat cu cel puțin trei morți și cinci răniți a precedat incendiile de clădiri parlamentare. Agenția de stat Antara a raportat că unele victime au fost prinse în flăcările care au cuprins clădirea parlamentului și că două persoane s-au rănit după ce au sărit pe geam pentru a scăpa de foc.

TikTok suspendă temporar transmisiunile LIVE 

Din cauza escaladării violențelor, TikTok a anunțat suspendarea temporară a funcției de transmitere în direct în Indonezia. „Am decis în mod voluntar să introducem măsuri de securitate pentru a menține TikTok ca un spațiu sigur și civilizat. Ca o măsură de precauție, TikTok LIVE este temporar suspendat timp de câteva zile în Indonezia”, a explicat un purtător de cuvânt al platformei.

