Criza imobiliară lovește China. Gigantul Evergrande a fost retras de la bursa din Hong Kong

Retragerea Evergrande de la bursa din Hong Kong marchează sfârșitul unei ere turbulente în sectorul imobiliar din China. Aceasta simbolizează, totodată, prăbușirea fostului cel mai mare dezvoltator imobiliar al țării și o piesă centrală a modelului de creștere economică al Chinei.

Evaluată cândva la peste 50 de miliarde USD, Evergrande a fost retrasă de la bursă la 25 august 2025, după ani de datorii, restricții de reglementare și încercări eșuate de restructurare. Compania are datorii de peste 7.5 milioane de yuani chinezești, lăsând în urmă proiecte neterminate și creditori neplătiți. În ianuarie 2024, o instanță din Hong Kong a dispus lichidarea companiei, după ce aceasta nu a prezentat un plan de redresare viabil.

Sectorul imobiliar chinez este lovit de criză

Prăbușirea Evergrande a declanșat o criză generalizată în acest sector, care a condus la neplată generalizată în rândul altor dezvoltatori și la o scădere continuă a prețurilor locuințelor, a vânzărilor și a activității de construcție. Sectorul imobiliar, care a reprezentat cândva aproximativ un sfert din PIB-ul Chinei, a devenit în prezent una dintre cele mai mari provocări pentru economia națională și finanțele administrațiilor locale.

Cumpărătorii se confruntă cu întârzieri pe termen nedefinit în livrarea locuințelor, în timp ce concedierile în masă și reducerile salariale au afectat atât lucrătorii din acest sector, cât și pe cei din industriile conexe, explică analiștii XTB. În paralel, creditorii au reușit să recupereze doar o mică parte din investițiile lor.

Un model de creștere ia sfârșit

Prăbușirea Evergrande a expus riscurile modelului chinez bazat pe datorii și pe sectorul imobiliar. Politicile "celor trei linii roșii" ale Beijingului, lansate pentru a reduce datoriile excesive, au precipitat crizele mai multor companii, accelerând îndepărtarea sectorului de economie.

În prezent, nu a apărut niciun înlocuitor capabil să își asume acest rol. Între timp, companiile de stat câștigă tot mai multă influență pe piață, iar autoritățile sunt obligate să finanțeze finalizarea a mii de locuințe neterminate.

Epoca expansiunii rapide și a speculațiilor imobiliare a luat sfârșit, făcând loc eforturilor de stabilizare și restructurare, subliniază analiștii XTB.

În ciuda rezultatelor dezastruoase înregistrate între 2020 și 2021, care au culminat cu neplata datoriilor și lichidarea ulterioară, Evergrande a încercat să întreprindă eforturi de restructurare, în special prin intermediul unor acorduri de conversie a datoriilor și prin reactivarea parțială a unor proiecte. În paralel, guvernul chinez a pus în aplicare politici macroeconomice pentru a sprijini sectorul imobiliar, măsuri care, cu toate acestea, au fost insuficiente pentru a inversa în mod eficient criza societății.

Implicațiile devin tot mai ample

Retragerea de la tranzacționare a Evergrande nu reflectă doar falimentul unei singure companii, ci și slăbiciunile profunde ale economiei chineze, de la datoria locală ridicată la consumul scăzut al gospodăriilor. Criza imobiliară a devenit principalul obstacol în calea creșterii economice și a cheltuielilor interne.

Deși se așteaptă o redresare treptată, tranziția către un nou model economic rămâne incertă. „Decesul” Evergrande încheie un capitol din istoria sectorului imobiliar chinez, însă provocările țării depășesc cu mult clădirile neterminate și bilanțurile ruinate, mai arată analiștii XTB.