Imagini greu de privit. Cadoul dezgustător pe care i l-a făcut fostul prinț Andrew unui băiețel

Andrew Mountbatten-Windsor - cunoscut anterior sub numele de Prințul Andrew - este unul dintre cele mai răsunătoare nume prinse în scandalul Jeffrey Epstein. Fratele Regelui Charles al Marii Britanii, acuzat în mai multe rânduri de abuz sexual, a fost arestat ieri sub suspiciunea de abatere de la funcție publică și eliberat în cursul serii.

→ Imaginea 1/4: Printul Andrew, filmat jucându-se alături de un copilaș. Foto TMZ

În acest context, americanii de la TMZ au publicat mai multe imagini cu fostul prinț, realizate în 2011, în care pe atunci pe Ducele de York se joacă alături de un băiețel de aproximativ 3 ani cu o minge. La o privire mai atentă, se observă că mingea, de culoare pal roz, are desenat pe ea un sfârc.

Andrew se târăște pe un covor la distanță de copil, iar o altă fotografie îi arată stând împreună pe o canapea. Sursele TMZ susțin că pozele au fost făcute în reședința lui Andrew din Windsor, dar și că fratele regelui nu era singur cu acesta și că de față mai erau alte persoane.

Andrew Mountbatten-Windsor, arestat chiar de ziua lui în dosarul Epstein

Necazurile continuă pentru fostul prinț Andrew Mountbatten‑Windsor, care a avut joi, 19 februarie 2026, o aniversare nefericită, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, fiind arestat de poliția britanică sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice. Andrew a petrecut aproximativ 11 ore în detenție la secția de poliție din Norfolk înainte de a fi eliberat, sub investigație, în aceeaşi zi.

Vă reamintim că fostul prinț Andrew este acuzat că ar fi furnizat informații sensibile lui Jeffrey Epstein în perioada în care a fost reprezentant special al guvernului britanic pentru comerț și investiții (2001‑2011).

Documentele sugerează că Andrew i-ar fi transmis rapoarte despre vizite oficiale în Vietnam, Singapore și alte locații. În 2011, el a fost nevoit să demisioneze din această funcție din cauza legăturilor cu Epstein.

Toate aceste acuzaţii se suprapun peste altele mai vechi, referitoare la faptul că a violat şi a întreţinut relaţii sexuale cu mai multe minore, fiind un apropiat al pedofilului Jeffrey Epstein.

Arestarea lui Andrew marchează un eveniment fără precedent modern în istoria familiei regale britanice. Practic, este prima dată când un membru de rang înalt al familiei regale este reținut de poliție, precedentul istoric cel mai apropiat datând din 1554, când când Elizabeth Tudor, care a devenit ulterior Elizabeth I, a fost arestată.

Dacă va fi găsit vinovat, Andrew Mountbatten-Windsor riscă o condamnare la închisoare pe viaţă, aceasta fiind pedeapsa prevăzută în Marea Britanie pentru abuzul în serviciu. Astfel de dosare sunt judecate de instanța Coroanei, care se ocupă de cele mai grave infracțiuni penale.

În octombrie anul trecut, regele Charles III i-a retras titlurile regale ale fratelui său și a decis ca Andrew să părăsească Royal Lodge, fosta sa locuință din Windsor, din cauza legăturilor cu Epstein.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată. Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, arăta un comunicat al Casei Regale britanice.

În acest context, Casa Regală britanică a emis un comunicat prin care subliniază că Mountbatten‑Windsor își va continua ancheta în libertate și reafirmă compasiunea pentru victimele abuzurilor.