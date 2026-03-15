O femeie a fost împușcată mortal de propriul fiu de 14 ani, după o ceartă legată de o tabletă furată

O ceartă în familie s-a transformat într-o tragedie în SUA. Un băiat de 14 ani este acuzat că și-a împușcat mama, după ce aceasta l-a confruntat în legătură cu o tabletă despre care credea că a fost furată.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, femeia, în vârstă de 41 de ani, a găsit o tabletă în camera fiului său, Leone, și a bănuit că dispozitivul ar proveni de la unul dintre clienții săi. Suspiciunea a dus la o ceartă în familie, iar femeia l-ar fi acuzat pe adolescent că a furat obiectul, potrivit RTL.de.

Băiatul mai fusese suspectat și în trecut de furturi, iar tensiunile au escaladat după ce acesta a auzit discuțiile purtate de părinți despre comportamentul său.

Femeia a intrat în camera fiului pentru a-i cere parola tabletei. Adolescentul i-ar fi aruncat un caiet pe podea, spunând că parola se află notată acolo. În momentul în care mama sa s-a aplecat să ridice caietul, băiatul ar fi scos o armă ascunsă în cameră și a tras.

În momentul incidentului, tatăl adolescentului se afla în subsolul casei, unde juca jocuri video purtând căști. Acesta a declarat, ulterior, că a auzit un zgomot, dar l-a confundat cu spargerea unui balon.

Aproximativ o oră mai târziu, bărbatul a urcat la etaj și și-a găsit fiul în fața camerei sale. Adolescentul i-ar fi spus că nu știe ce s-a întâmplat și că arma s-ar fi descărcat accidental.

Bărbatul a încercat să îi acorde primul ajutor soției sale și a apelat imediat serviciile de urgență. Mama a fost transportată inițial la un centru medical local, apoi transferată cu elicopterul la un spital din Fort Collins, statul Colorado. Din păcate, femeia a murit în aceeași zi din cauza rănilor suferite.

Lângă victimă, soțul acesteia a găsit un pistol negru. Descoperirea l-a surprins, deoarece știa că arma era păstrată în mașina familiei.

„Nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat. Ar fi mai ușor să accept că s-a sinucis decât să cred că fiul meu este vinovat”, a spus bărbatul.

Inițial, adolescentul a afirmat că mama sa i-ar fi dat pistolul. Ulterior, ancheta a stabilit că acesta ar fi luat arma fără permisiune, după o altă ceartă din familie legată de o notă primită la matematică.

La început, polițiștii au analizat și ipoteza unei sinucideri, însă concluziile medicilor legiști au infirmat această variantă.

Conform documentelor judiciare, băiatul a recunoscut că și-a împușcat mama în urma disputei privind tableta și ar fi spus că avusese anterior gânduri de a comite o crimă.