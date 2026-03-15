Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
O femeie a fost împușcată mortal de propriul fiu de 14 ani, după o ceartă legată de o tabletă furată

O ceartă în familie s-a transformat într-o tragedie în SUA. Un băiat de 14 ani este acuzat că și-a împușcat mama, după ce aceasta l-a confruntat în legătură cu o tabletă despre care credea că a fost furată.

Cearta a izbucnit din cauza unei tablete FOTO: arhivă, adevărul
Cearta a izbucnit din cauza unei tablete FOTO: arhivă, adevărul

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, femeia, în vârstă de 41 de ani, a găsit o tabletă în camera fiului său, Leone, și a bănuit că dispozitivul ar proveni de la unul dintre clienții săi. Suspiciunea a dus la o ceartă în familie, iar femeia l-ar fi acuzat pe adolescent că a furat obiectul, potrivit RTL.de.  

Băiatul mai fusese suspectat și în trecut de furturi, iar tensiunile au escaladat după ce acesta a auzit discuțiile purtate de părinți despre comportamentul său.

Femeia a intrat în camera fiului pentru a-i cere parola tabletei. Adolescentul i-ar fi aruncat un caiet pe podea, spunând că parola se află notată acolo. În momentul în care mama sa s-a aplecat să ridice caietul, băiatul ar fi scos o armă ascunsă în cameră și a tras.

În momentul incidentului, tatăl adolescentului se afla în subsolul casei, unde juca jocuri video purtând căști. Acesta a declarat, ulterior, că a auzit un zgomot, dar l-a confundat cu spargerea unui balon.

Aproximativ o oră mai târziu, bărbatul a urcat la etaj și și-a găsit fiul în fața camerei sale. Adolescentul i-ar fi spus că nu știe ce s-a întâmplat și că arma s-ar fi descărcat accidental.

Bărbatul a încercat să îi acorde primul ajutor soției sale și a apelat imediat serviciile de urgență. Mama a fost transportată inițial la un centru medical local, apoi transferată cu elicopterul la un spital din Fort Collins, statul Colorado. Din păcate, femeia a murit în aceeași zi din cauza rănilor suferite.

Lângă victimă, soțul acesteia a găsit un pistol negru. Descoperirea l-a surprins, deoarece știa că arma era păstrată în mașina familiei.

„Nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat. Ar fi mai ușor să accept că s-a sinucis decât să cred că fiul meu este vinovat”, a spus bărbatul.

Inițial, adolescentul a afirmat că mama sa i-ar fi dat pistolul. Ulterior, ancheta a stabilit că acesta ar fi luat arma fără permisiune, după o altă ceartă din familie legată de o notă primită la matematică.

La început, polițiștii au analizat și ipoteza unei sinucideri, însă concluziile medicilor legiști au infirmat această variantă.

Conform documentelor judiciare, băiatul a recunoscut că și-a împușcat mama în urma disputei privind tableta și ar fi spus că avusese anterior gânduri de a comite o crimă.

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
stirileprotv.ro
image
Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
gandul.ro
image
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
mediafax.ro
image
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
”S-a încheiat”. Bani pentru iranieni: anunț din Orientul Mijlociu!
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Timiş. Lucas, strivit de o poartă de fotbal de 100 kg sub privirile tatălui
observatornews.ro
image
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
cancan.ro
image
Cum ar putea pierde 2.000.000 pensionari ajutorul la pensie de 800 lei din aprilie? „Intrăm în criză de timp”
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce faci dacă dezvoltatorul imobiliar intră în insolvență: sfaturi importante pentru cumpărătorii de locuințe
playtech.ro
image
Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai mare cu 20 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Istoria programului nuclear secret al României, Dunărea! La Măgurele s-au îmbogățit zeci de kilograme de uraniu din care se puteau fabrica sute de bombe atomice
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Din Spania, direct în România. Afacerea de succes care îi aduce clienți pe bandă rulantă lui Iulian
click.ro
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
