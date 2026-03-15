Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Sorin Grindeanu acuză guvernul că „duce grija oamenilor bogaţi”: „Vom vota acest buget în condițiile noastre, nu ale domnului Bolojan”

Sorin Grindeanu a criticat duminică seară politica economică a Guvernului condus de Ilie Bolojan, afirmând că actualul buget favorizează categoriile înstărite și reflectă o orientare exclusiv de dreapta.

Sorin Grindeanu anunţă că PSD va introduce amendamente la proiectul de buget. FOTO: captură video
Sorin Grindeanu anunţă că PSD va introduce amendamente la proiectul de buget. FOTO: captură video

Într-o intervenție telefonică la postul Antena 3, Sorin Grindeanu a declarat, duminică seară, la scurt timp după încheierea şedinţei Consiliului Politic Național al partidului, că Partidul Social Democrat va susține bugetul doar după ce vor fi votate amendamentele pe care urmează să le depună în Parlament.

„Decizia pe care am luat-o este că vom vota acest buget în condițiile noastre, nu ale domnului Bolojan”, a spus Grindeanu, amintind că PSD are o pondere importantă în Parlament ca urmare a votului primit din partea românilor și că această poziție trebuie să se reflecte în deciziile politice majore.

Liderul social-democrat a criticat orientarea economică a Executivului, susținând că actualul proiect de buget reflectă politicile unui guvern de dreapta și că acestea ar favoriza în special persoanele cu venituri ridicate.

„Acum avem un buget de dreapta, al unui guvern de dreapta, care duce grija oamenilor bogați”, a afirmat Grindeanu, adăugând că premierul Ilie Bolojan „aplică exclusiv politici de dreapta”.

În acest context, social-democrații au anunțat că vor să modifice proiectul prin amendamente, astfel că, posibil chiar luni, 16 martie, Partidul Social Democrat va depune în Parlament un pachet de propuneri legislative destinat sprijinirii categoriilor vulnerabile din România, pe care partidul îl numește „pachetul de solidaritate”.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu intenționează să negocieze aceste amendamente și se așteaptă ca toate partidele reprezentate în Parlament să le susțină la vot. În opinia sa, măsurile propuse vizează sprijinirea unor categorii sociale care au nevoie de ajutor și ar trebui să fie acceptate indiferent de orientarea politică a formațiunilor.

Întrebat direct ce va face PSD în situația în care amendamentele nu vor fi adoptate, liderul social-democrat a evitat să ofere un răspuns clar. El a insistat însă că se bazează pe buna-credință a partidelor parlamentare și pe faptul că acestea vor vota propunerile considerate necesare pentru protejarea categoriilor vulnerabile.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a inclus o listă a greşelilor pe care consideră PSD că le-a făcut premierul.

