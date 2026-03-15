search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fratele bărbatului care a atacat sinagoga din Michigan făcea parte din conducerea Hezbollah și a fost ucis într-un atac al armatei israeliene în Liban

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritățile israeliene afirmă că bărbatul care a intrat, joi, cu mașina într-o sinagogă din statul american Michigan are legături de familie cu un comandant al grupării Hezbollah, ucis recent într-un raid al armatei israeliene în Liban.

Atentatul de la sinagoga din Michigan. FOTO: captură video
Armata israeliană susține că fratele bărbatului care a atacat joi o sinagogă din statul american Michigan era comandant al organizației Hezbollah și a fost ucis într-o operațiune militară desfășurată săptămâna trecută în Liban.

Potrivit unui comunicat transmis duminică, 15 martie, de Forțele de Apărare Israeliene (IDF), Ibrahim Muhammad Ghazali, fratele lui Ayman Mohamad Ghazali, bărbatul care a intrat cu maşina în sinagoga din Michigan, era responsabil de coordonarea operațiunilor cu armament în cadrul unității Badr a grupării Hezbollah şi gestiona activitățile legate de utilizarea și distribuirea armelor în această structură militară.

Reprezentanții IDF au precizat că Ibrahim Ghazali a fost ucis pe 5 martie, în urma unui raid aerian care a vizat o clădire a Hezbollah folosită pentru depozitarea armelor, într-o zonă din Liban unde organizația militantă deține infrastructură militară.

Informația privind moartea acestuia a fost confirmată și de primarul orașului libanez Mashghara, care a declarat că mai mulți membri ai familiei lui Ayman Ghazali, inclusiv fratele său Ibrahim şi copiii acestuia, au murit în urma atacului aerian din 5 martie.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
