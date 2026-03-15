Fratele bărbatului care a atacat sinagoga din Michigan făcea parte din conducerea Hezbollah și a fost ucis într-un atac al armatei israeliene în Liban

Autoritățile israeliene afirmă că bărbatul care a intrat, joi, cu mașina într-o sinagogă din statul american Michigan are legături de familie cu un comandant al grupării Hezbollah, ucis recent într-un raid al armatei israeliene în Liban.

Potrivit unui comunicat transmis duminică, 15 martie, de Forțele de Apărare Israeliene (IDF), Ibrahim Muhammad Ghazali, fratele lui Ayman Mohamad Ghazali, bărbatul care a intrat cu maşina în sinagoga din Michigan, era responsabil de coordonarea operațiunilor cu armament în cadrul unității Badr a grupării Hezbollah şi gestiona activitățile legate de utilizarea și distribuirea armelor în această structură militară.

Reprezentanții IDF au precizat că Ibrahim Ghazali a fost ucis pe 5 martie, în urma unui raid aerian care a vizat o clădire a Hezbollah folosită pentru depozitarea armelor, într-o zonă din Liban unde organizația militantă deține infrastructură militară.

Informația privind moartea acestuia a fost confirmată și de primarul orașului libanez Mashghara, care a declarat că mai mulți membri ai familiei lui Ayman Ghazali, inclusiv fratele său Ibrahim şi copiii acestuia, au murit în urma atacului aerian din 5 martie.