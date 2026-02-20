Poliţiştii continuă perchezițiile la o fostă locuinţă a lui Andrew Mountbatten‑Windsor, fratele regelui Charles, în ancheta Epstein

Andrew Mountbatten‑Windsor, fratele regelui Charles, a fost eliberat după 11 ore de detenție sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice, însă perchezițiile la fosta sa locuință din Berkshire continuă, în contextul investigației privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Necazurile continuă pentru fostul prinț Andrew Mountbatten‑Windsor, fratele regelui Charles, care a avut joi, 19 februarie 2026, o aniversare nefericită, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, fiind arestat de poliția britanică sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice. Andrew a petrecut aproximativ 11 ore în detenție la secția de poliție din Norfolk înainte de a fi eliberat, sub investigație, în aceeaşi zi.

Poliția a efectuat până în prezent percheziții la mai multe proprietăți legate de Andrew, inclusiv Sandringham Estate, Wood Farm și Royal Lodge, fosta sa reședință din domeniul Windsor, dar potrivit autorităţilor din Thames Valley, perchezițiile de la Royal Lodge continuă şi vineri, 20 februarie, potrivit news.sky.

Vă reamintim că fostul prinț Andrew este acuzat că ar fi furnizat informații sensibile lui Jeffrey Epstein în perioada în care a fost reprezentant special al guvernului britanic pentru comerț și investiții (2001‑2011).

Documentele sugerează că Andrew i-ar fi transmis rapoarte despre vizite oficiale în Vietnam, Singapore și alte locații. În 2011, el a fost nevoit să demisioneze din această funcție din cauza legăturilor cu Epstein.

Toate aceste acuzaţii se suprapun peste altele mai vechi, referitoare la faptul că a a violat şi a întreţinut relaţii sexuale cu mai multe minore, fiind un apropiat al pedofilului Jeffrey Epstein.

Arestarea lui Andrew marchează un eveniment fără precedent modern în istoria familiei regale britanice. Practic, este prima dată când un membru de rang înalt al familiei regale este reținut de poliție, precedentul istoric cel mai apropiat datând din 1554, când când Elizabeth Tudor, care a devenit ulterior Elizabeth I, a fost arestată.

Dacă va fi găsit vinovat, Andrew Mountbatten-Windsor riscă o condamnare la închisoare pe viaţă, aceasta fiind pedeapsa prevăzută în Marea Britanie pentru abuzul în serviciu. Astfel de dosare sunt judecate de instanța Coroanei, care se ocupă de cele mai grave infracțiuni penale.

În octombrie anul trecut, regele Charles III i-a retras titlurile regale ale fratelui său și a decis ca Andrew să părăsească Royal Lodge, fosta sa locuință din Windsor, din cauza legăturilor cu Epstein.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată. Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, arăta un comunicat al Casei Regale britanice.

În acest context, Casa Regală britanică a emis un comunicat prin care subliniază că Mountbatten‑Windsor își va continua ancheta în libertate și reafirmă compasiunea pentru victimele abuzurilor.