Prințul Andrew, noi acuzații în scandalul Epstein. Întâlniri aranjate în China și divulgarea informațiilor sensibile

Noi dezvăluiri din scandalul Epstein îl plasează pe Prințul Andrew în centrul unui scandal care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care și-ar fi exercitat rolul public de ambasador comercial al Regatului Unit.

Potrivit documentelor, Ducele de York ar fi folosit poziția finanțată din bani publici pentru a facilita interesele de afaceri ale infractorului sexual Jeffrey Epstein. Ancheta publicației britanice „Daily Mail” susține că, în timpul unei misiuni oficiale de comerț în China, în 2010, Andrew ar fi organizat întâlniri pentru Epstein și ar fi socializat cu persoane din cercul acestuia, în contextul unei vizite care ar fi trebuit să aibă un caracter exclusiv oficial.

Cina secretă la Beijing

Documentele includ fotografii în care Andrew apare la o cină privată la Beijing, alături de un model chinez în vârstă de 23 de ani, Miya Muqi. Evenimentul a avut loc în timpul unei vizite oficiale de zece zile în China, în cadrul căreia Prințul Andrew reprezenta interesele comerciale ale Regatului Unit.

Într-un e-mail anterior cinei, consilierul său, omul de afaceri David Stern, ar fi descris-o pe tânără în termeni jignitori, folosind o literă drept cod pentru un apelativ vulgar la adresa femeilor tinere.

La întâlnire ar fi participat și miliardarul chinez din media Bruno Wu, precum și alte tinere. Ulterior, potrivit corespondenței electronice, Stern i-ar fi transmis lui Epstein că ar trebui discutată posibilitatea de a dezvolta activități de ,,servicii de administrare a averii”, sugerând o asociere cu Bruno Wu și implicarea lui Andrew.

Un alt e-mail indică faptul că Epstein ar fi aranjat o cină la hotelul de cinci stele St. Regis din Beijing, la care Andrew urma să participe alături de Jes Staley, bancher senior la JP Morgan și ulterior identificat drept bancher personal al lui Epstein. După stabilirea detaliilor, Epstein i-ar fi transmis lui Stern mesajul: „Confirmă cu Andrew.”

Suspiciuni de divulgarea a informațiilor

Pe fondul presiunilor tot mai mari asupra Guvernului britanic și a poliției pentru a deschide o anchetă oficială, investigația „Daily Mail” susține că Andrew ar fi divulgat informații sensibile privind Royal Bank of Scotland, după ce banca a fost salvată cu 45 de miliarde de lire sterline din fonduri publice.

Potrivit documentelor, un consilier senior de la palat ar fi transmis o telegramă diplomatică oficială referitoare la relațiile comerciale dintre Regatul Unit și China unui bancher apropiat și asociat de afaceri al lui Andrew.

Epstein s-ar fi lăudat în cercuri restrânse că primea informații din interiorul cercurilor influente britanice, afirmând: „Am Marea Britanie la degetul mic”. Un consilier al unui Guvern din Orientul Mijlociu ar fi declarat că Epstein susținea că obținea informații de la Andrew, de la fostul ministru Peter Mandelson și de la un „al treilea om” din Downing Street.

Necesitatea unei anchete

Fostul ministru britanic al Afacerilor Vince Cable a declarat că situația necesită clarificări urgente.

„Desigur că ar trebui o anchetă, este un comportament rușinos. Întrebarea principală este dacă vorbim despre o chestiune penală, iar acest lucru trebuie stabilit de poliție și de directorul urmăririlor penale”, a adăugat acesta.

Poliția britanică analizează deja acuzațiile potrivit cărora Andrew ar fi oferit informații confidențiale lui Epstein, însă până în prezent nu a fost deschisă o anchetă penală.

Prințul Andrew, care a avut un rol public important ca ambasador comercial între 2001 și 2011, nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea sursei media.