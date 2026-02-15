search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prințul Andrew, noi acuzații în scandalul Epstein. Întâlniri aranjate în China și divulgarea informațiilor sensibile

0
0
Publicat:

Noi dezvăluiri din scandalul Epstein îl plasează pe Prințul Andrew în centrul unui scandal care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care și-ar fi exercitat rolul public de ambasador comercial al Regatului Unit.

Prințul Andrew nu a reacționat. FOTO: Profimedia
Prințul Andrew nu a reacționat. FOTO: Profimedia

Potrivit documentelor, Ducele de York ar fi folosit poziția finanțată din bani publici pentru a facilita interesele de afaceri ale infractorului sexual Jeffrey Epstein. Ancheta publicației britanice „Daily Mail” susține că, în timpul unei misiuni oficiale de comerț în China, în 2010, Andrew ar fi organizat întâlniri pentru Epstein și ar fi socializat cu persoane din cercul acestuia, în contextul unei vizite care ar fi trebuit să aibă un caracter exclusiv oficial.

Cina secretă la Beijing

Documentele includ fotografii în care Andrew apare la o cină privată la Beijing, alături de un model chinez în vârstă de 23 de ani, Miya Muqi. Evenimentul a avut loc în timpul unei vizite oficiale de zece zile în China, în cadrul căreia Prințul Andrew reprezenta interesele comerciale ale Regatului Unit.

Într-un e-mail anterior cinei, consilierul său, omul de afaceri David Stern, ar fi descris-o pe tânără în termeni jignitori, folosind o literă drept cod pentru un apelativ vulgar la adresa femeilor tinere.

La întâlnire ar fi participat și miliardarul chinez din media Bruno Wu, precum și alte tinere. Ulterior, potrivit corespondenței electronice, Stern i-ar fi transmis lui Epstein că ar trebui discutată posibilitatea de a dezvolta activități de ,,servicii de administrare a averii”, sugerând o asociere cu Bruno Wu și implicarea lui Andrew.

Un alt e-mail indică faptul că Epstein ar fi aranjat o cină la hotelul de cinci stele St. Regis din Beijing, la care Andrew urma să participe alături de Jes Staley, bancher senior la JP Morgan și ulterior identificat drept bancher personal al lui Epstein. După stabilirea detaliilor, Epstein i-ar fi transmis lui Stern mesajul: „Confirmă cu Andrew.”

Suspiciuni de divulgarea a informațiilor 

Pe fondul presiunilor tot mai mari asupra Guvernului britanic și a poliției pentru a deschide o anchetă oficială, investigația „Daily Mail” susține că Andrew ar fi divulgat informații sensibile privind Royal Bank of Scotland, după ce banca a fost salvată cu 45 de miliarde de lire sterline din fonduri publice.

Potrivit documentelor, un consilier senior de la palat ar fi transmis o telegramă diplomatică oficială referitoare la relațiile comerciale dintre Regatul Unit și China unui bancher apropiat și asociat de afaceri al lui Andrew.

Epstein s-ar fi lăudat în cercuri restrânse că primea informații din interiorul cercurilor influente britanice, afirmând: „Am Marea Britanie la degetul mic”. Un consilier al unui Guvern din Orientul Mijlociu ar fi declarat că Epstein susținea că obținea informații de la Andrew, de la fostul ministru Peter Mandelson și de la un „al treilea om” din Downing Street.

Necesitatea unei anchete

Fostul ministru britanic al Afacerilor Vince Cable a declarat că situația necesită clarificări urgente.

„Desigur că ar trebui o anchetă, este un comportament rușinos. Întrebarea principală este dacă vorbim despre o chestiune penală, iar acest lucru trebuie stabilit de poliție și de directorul urmăririlor penale”, a adăugat acesta. 

Poliția britanică analizează deja acuzațiile potrivit cărora Andrew ar fi oferit informații confidențiale lui Epstein, însă până în prezent nu a fost deschisă o anchetă penală.

Prințul Andrew, care a avut un rol public important ca ambasador comercial între 2001 și 2011, nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea sursei media.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
stirileprotv.ro
image
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
gandul.ro
image
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
mediafax.ro
image
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Moarte violentă pentru Gheorghe Chindriș. Cum a fost ucis fostul director la Cupru Min
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Ce este toxina broaștei săgeată, substanța asociată cu moartea lui Aleksei Navalnîi
playtech.ro
image
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de ani”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Zelenski a luat o decizie radicală! Cerere de ultimă oră pentru Trump
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu în Parcul regal de pe domeniul Săvârșin, la Grădina Ascunsă FOTO Andreia Neamț, Casa Majestății Sale (6) jpeg
Sunt încă în vacanță? Cuplul regal român a rămas peste iarnă la Săvârșin, pe domeniul preferat al Regelui Mihai
okmagazine.ro
Tort de negresa cu fructe de padure Sursa foto shutterstock 2314570581 jpg
Desertul care te cucerește! Tort negresă şi fructe de pădure
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!